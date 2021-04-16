Потужність, аеродинаміка, запас ходу, рівень розкоші – новинка в усьому буде кращою за будь-який інший чотиридверний "Мерс" на батарейках.

Mercedes-Benz нарешті представив EQS – перший з багатьох моделей лінійки EQ, побудованих на одній модульній платформі, протягом наступних двох років.

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EQS поведе за собою велику кількість електричних седанів та кросоверів, але сам він є найбільшим і найкращою з усіх, а також найдорожчим, принаймні зараз.

Німецький виробник повідомляє, що коефіцієнт аеродинамічного опору повітрю у EQS становить лише 0,20, що робить його найбільш аеродинамічним серійним автомобілем в історії Mercedes-Benz. Однією з головних переваг такого аеродинамічного кузова є запас ходу, завдяки чому Mercedes-Benz EQS 450+ здатний долати не менше 770 кілометрів на одному заряді (WLTP).

Фото: Mercedes-Benz EQS 2021 / Daimler

На старті продажів будуть доступні лише два варіанти силових агрегатів та одна батарея на 107,8 кіловат-години. Версія EQS 450+ оснащена двигуном з віддачею у 333 кінські сили і 568 ньютон-метрів крутного моменту. Версія Mercedes-Benz EQS 580 4Matic має повний привід і працює від електродвигуна на кожній осі, разом вони продукують 523 сили і 855 ньютон-метрів крутного моменту.

Прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину EQS 450+ виконує за 6,2 секунди, а EQS 580 4Matic витрачає на це 4,3 секунди. Максимальна швидкість в обох версій обмежена позначкою 210 кілометрів на годину.



Менший акумулятор із корисною енергоємністю у 90 кіловат-годин буде доступний пізніше, як і версія AMG із загальною потужністю у 761 кінську силу.

Електрокар може заряджатися на швидких зарядних станціях постійного струму потужністю до 200 кіловат, отримуючи достатньо енергії для пробігу в 300 кілометрів за 15 хвилин.