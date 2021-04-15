Два компактних кросовери поповнили лінійку електричних моделей з Інгольштадту.

Обидві моделі прибудуть до європейських дилерів вже влітку, приєднавшись до E-Tron, E-Tron Sportback, E-Tron GT та E-Tron GT RS.

Дивіться також: GMC Hummer EV представлений офіційно, відомі ціни

Два нових кросовери будуть боротись за серця і гаманці покупців з такими суперниками, як Tesla Model Y і Ford Mustang Mach-E, а також Volkswagen ID4. Audi запропонує по три комплектації для E-Tron Q4 та E-Tron Q4 Sportback з двома варіантами акумулятора та конфігураціями з заднім і повним приводом.

Базова версія E-Tron Q4 35 матиме акумулятор на 52 кіловат-години та єдиний електродвигун ззаду, який забезпечить продуктивність у 168 кінських сил та 310 ньютон-метрів. До першої сотні такий кросовер розганятиметься 9 секунд і матиме максимальний пробіг на одному заряді у 341 кілометр (WLTP). Купеподібний E-Tron Q4 Sportback 35 матиме трохи більший запас ходу – 349 км.

Виконання E-Tron Q4 40 означає акумулятор на 77,0 кіловат-годин, один мотор на задній осі. Ця установка продукує 201 силу потужності і розганяється до сотні за 8,5 секунди, а на одному заряді покриває до 520 кілометрів.

Топова версія E-Tron Q4 50 має найбільший акумулятор на 77,0 кіловат-годин та два електродвигуни – по одному на кожну вісь. Продуктивність такої версії становить 295 кінських сил, 460 ньютон-метрів, 6,2 секунди до сотні і пробіг у 483 або 497 кілометрів, залежно від типу кузову.

Фото: Audi E-Tron Q4 та E-Tron Q4 Sportback / Audi

Близнюки Q4 мають колісну базу 2,8 метра і довжину 4,6 метра. Покупці зможуть вибрати серед доступних 19-, 20- і 21-дюймових коліс, унікальних для цієї моделі, а також з восьми кольорів кузову. Опційна птика – світлодіодні фари Matrix.

E-Tron Q4 та E-Tron Q4 Sportback в базовому оснащенні обладнані 10,1-дюймовим сенсорним екраном MMI з цифровою панеллю приладів. Опційно пропонуватиметься 11,6-дюймовий сенсорний екран із вдосконаленими налаштуваннями MMI Plus з бездротовим підключенням Apple CarPlay та Android Auto. Цей опційний екран є найбільшим із доступних на сьогодні для моделей Audi. Крім того, власникам електрокарів буде доступний голосовий асистент, технології доповненої реальності, проекційний дисплей та інші переваги цифрового світу.

Що стосується матеріалів, Audi запропонує покупцям вибір або штучної шкіри, або шкіри Nappa. При цьому у складі шкірозамінника буде до 45% перероблених матеріалів. Також в оздобленні використовуються дерево та алюміній.

E-Tron Q4 та E-Tron Q4 Sportback надійдуть у продаж у Німеччині з червня з початковою ціною у 41 900 євро.