Два компактных кроссовера пополнили линейку электрических моделей из Ингольштадта.

Обе модели прибудут к европейским дилерам уже летом, присоединившись к E-Tron, E-Tron Sportback, E-Tron GT и E-Tron GT RS.

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Два новых кроссовера будут бороться за сердца и кошельки покупателей с такими соперниками, как Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E, а также Volkswagen ID4. Audi предложит по три комплектации для E-Tron Q4 и E-Tron Q4 Sportback с двумя вариантами аккумулятора и конфигурациями с задним и полным приводом.

Базовая версия E-Tron Q4 35 будет иметь аккумулятор на 52 киловатт-часа и единственный электродвигатель сзади, который обеспечит производительность в 168 лошадиных сил и 310 ньютон-метров. К первой сотни такой кроссовер будет разгоняться 9 секунд и иметь максимальный пробег на одном заряде в 341 километр (WLTP). Купеобразный E-Tron Q4 Sportback 35 будет иметь немного больший запас хода – 349 км.

Выполнение E-Tron Q4 40 означает аккумулятор на 77,0 киловатт-часов, один мотор на задней оси. Эта установка производит 201 силу мощности и разгоняется до сотни за 8,5 секунды, а на одном заряде покрывает до 520 километров.

Топовая версия E-Tron Q4 50 имеет самый большой аккумулятор на 77,0 киловатт-часов и два электродвигателя – по одному на каждую ось. Производительность такой версии составляет 295 лошадиных сил, 460 ньютон-метров, 6,2 секунды до сотни и пробег в 483 или 497 километров, в зависимости от типа кузова.

Фото: Audi E-Tron Q4 та E-Tron Q4 Sportback / Audi

Близнецы Q4 имеют колесную базу 2,8 метра и длину 4,6 метра. Покупатели смогут выбрать среди доступных 19-, 20- и 21-дюймовых колес, уникальных для этой модели, а также из восьми цветов кузова. Опционная оптика – светодиодные фары Matrix.

E-Tron Q4 и E-Tron Q4 Sportback в базовом оснащении оборудованы 10,1-дюймовым сенсорным экраном MMI с цифровой панелью приборов. Опционально будет предлагаться 11,6-дюймовый сенсорный экран с улучшенными настройками MMI Plus с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto. Этот опциональный экран является самым большим из доступных на сегодня для моделей Audi. Кроме того, владельцам электрокаров будет доступен голосовой ассистент, технологии дополненной реальности, проекционный дисплей и другие преимущества цифрового мира.

Что касается материалов, Audi предложит покупателям выбор или искусственной кожи, или кожи Nappa. При этом в составе кожзаменителя будет до 45% переработанных материалов. Также в отделке используются дерево и алюминий.

E-Tron Q4 и E-Tron Q4 Sportback поступят в продажу в Германии с июня по начальной цене в 41 900 евро.