Электромобиль Audi e-tron GT, дебютировавший в концептуальной форме в ноябре 2018 года, официально стал серийным. Купеобразный седан сразу обзавелся "заряженной" RS-версией.

Производитель активно вел тизерную кампанию, а на днях в сеть и вовсе слили полноценные фотографии внешности и интерьера, так что дизайн машины никакого секрета уже не представлял. Но теперь мы знаем и технические подробности и цены.

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Габариты новинки - 4,99x1,96x1,41 метра, багажник вмещает 405 литров груза. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24 - столько же, сколько у конкурирующей Tesla Model S, но на 0,02 больше, чем у донорского Porsche Taycan.

Если у "Тайкан" теперь есть сразу четыре модификации, то аналог от "четырех колец" получил лишь две: e-tron GT quattro и RS e-tron GT. Обе имеют по два мотора и единую батарею с потребляемой емкостью в 86 киловатт-часов. Состоит из 396 ячеек блок аккумуляторов работает с напряжением в 800 вольт, поддерживает зарядку мощностью до 270 киловатт и обеспечивает дальность пробега более 488 км (предварительные расчеты производителя по циклу WLTP).

Audi e-tron GT quattro развивает 350 киловатт (476 л. с.) и 630 Нм, RS e-tron GT - 440 киловатт (598 л. с.) и 830 Нм. С активированным ланч-контролем мощность на 2,5 секунды увеличивается до 390 киловатт (530 л. с.) и 475 киловатт (646 л. с.) соответственно. До 100 км / ч эти модификации разгоняются за 4,1 и 3,3 секунды, максимальная скорость составляет 245 км / ч и 250 км / час. Для сравнения, флагманский Porsche Taycan Turbo S, который выдает на пике 761 л. с. и 1050 Нм, может набрать сотню за 2,8 секунды и развить 260 км / ч.

Большая часть кузова "четырехдверного купе" изготовлена из сверхпрочной стали и алюминия, а крыша - из углепластика. Среди других особенностей новинки - активные аэродинамические элементы, полноуправляемое шасси, пневмоподвеска, блокировка заднего дифференциала, система выбора режимов движения.

В зависимости от модификации в качестве стандартного или опционального оборудования доступны лазерные фары, диски размерностью до 21 дюйма с карбон-керамическими тормозами, акустика Bang & Olufsen. Для RS-модели также разработали уникальный спортивный "саундтрек", при этом уже базовый e-tron GT звучит громче, чем того требует европейское законодательство (для предупреждения пешеходов).

В салоне установлены спортивные кресла водителя и переднего пассажира, разделенные широкой консолью. Задний ряд, как утверждается, также рассчитан на взрослых седоков. 12,3-дюймовый виртуальный кокпит и мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым тачскрином - часть базового оснащения, проекционный дисплей - опция. Также предусмотрены разнообразные онлайн-сервисы и специфический "электромобильный" функционал навигационной системы.

Поскольку кроссоверы e-tron и e-tron Sportback делают в Бельгии, e-tron GT стал первым электрокаром Audi немецкого производства: его выпускают на заводе Böllinger Höfe в Неккарзульме вместе с бензиновыми R8. На домашнем рынке модель появится этой весной, цены уже известны: 99 800 евро за младшую версию и 138 200 евро за старшую.