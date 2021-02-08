Грандтурер Audi показался на официальных снимках, которые нелегально просочились в сеть.

Снимки с официальной фотосессии Audi e-tron GT обнародовал "шпионский" портал Cochespias.

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Audi называет новую модель четырехдверным купе и по формфактору и габаритам e-tron GT близок к Audi A7 Sportback. Официальная презентация серийной версии e-tron GT запланирована на 9 февраля, но удержать такое красивое шило в мешке не получилось. Как можно видеть, серийный e-tron GT в целом повторяет одноименный концепт образца 2018 года, но имеет немало отличий в деталях.

Визуальные отличия серийного электрокара от концепта e-tron GT заключаются в редизайне бамперов, видоизмененном диффузоре, традиционных дверных ручках, вместо выдвижных и более функциональных зеркалах заднего вида. Также же у серийной версии модели другие, несколько более простые, колесные диски.

Архитектура салона осталась от концепта, но изменились руль, отделочные материалы, блок регулировок климат-контроля и дверные карты. Можно отметить, что в интерьере e-tron GT есть совсем немного общего с салоном кроссоверов e-tron и e-tron Sportback.

Технические характеристики Audi e-tron GT держатся в тайне. Однако известно, что электрокар разделит платформу PPE с Porsche Taycan, что означает выдающиеся характеристики, 800-вольтовую электросистему, но не одинаковые силовые агрегаты и батареи – у Audi будут свои.

Фото: Audi e-tron GT / Cochespias