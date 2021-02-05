Фотографии новой модели были сделаны для Министерства промышленности Китая.

Серийное воплощение концепта ID Roomzz 2019 показал на фото пользователь портала Reddit. Вместе с внешностью, раскрыто габариты новинки.

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Volkswagen ID 6 близкий по габаритам к Touareg: длина, ширина и высота серийного минивэна составляет 4 876, 1 848 и 1 680 миллиметров, колесная база – 2 965 миллиметров. Конвейерная версия машины имеет ряд отличий от концепта ID Roomzz. Так, двери в серийной версии можно увидеть обычные дверки, вместо четырех оползневых, которые были в шоукара. Благодаря этому, а также пластиковому контуру в нижней части, авто уже больше похоже на семиместный кроссовер, чем на минивэн. Также заметно отличается от Roomzz дизайн передней части китайского ID 6.

Электрокар для Китая получил электромотор на 204 лошадиных силы и аккумуляторный блок на 70 киловатт-часов. Баатарея обеспечит пробег на одном заряде в 450 километров.

Премьера глобальной версии модели состоится весной 2021 года и Китай станет первой страной, где начнутся продажи ID 6 местного производства. Позже электрокар появится в Европе и США.

Фото: серийный Volkswagen ID 6 / Carscoops