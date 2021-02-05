Світлини нової моделі були зроблені для Міністерства промисловості Китаю.

Серійне втілення концепту ID Roomzz 2019 року показав на фото користувач портала Reddit. Разом із зовнішністю, розкрито габарити новинки.

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Volkswagen ID 6 близький за габаритами до Touareg: довжина, ширина і висота серійного мінівена становить 4876, 1848 і 1680 міліметрів, колісна база – 2965 міліметрів. Конвеєрна версія машини має ряд відмінностей від концепту ID Roomzz. Так, двері у серійної версії можна побачити звичайні дверки, замість чотирьох зсувних, що були у шоукара. Завдяки цьому, а також пластиковому контуру в нижній частині, авто вже більше схоже на семимісний кросовер, ніж на мінівен. Також помітно відрізняється від Roomzz дизайн передньої частини китайського ID 6.

Електрокар для Китаю отримав електромотор на 204 кінських сили та акумуляторний блок на 70 кіловат-годин. Баатарея забезпечить пробіг на одному заряді у 450 кілометрів.

Прем'єра глобальної версії моделі відбудеться навесні 2021 року і Китай стане першою країною, де почнуться продажі ID 6 місцевого виробництва. Пізніше електрокар з'явиться в Європі і США.

Фото: серійний Volkswagen ID 6 / Carscoops