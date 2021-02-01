У 2023 році на зміну поточного Пасату прийде нове покоління моделі. У мережі показали, як може виглядати наступний Volkswagen Passat B9.

Відповідні зображення підготував сайт bild.de. На думку художників і журналістів видання, зі зміною генерацій Пассат збереже свій яскраво виражений вигляд, проте набуде рис в дусі нового Golf 8 і електромобіля ID.3. Зокрема, він отримає вузьку головну оптику складної форми, “тонку” радіаторну решітку і прямокутні задні ліхтарі, які розтягнуться на всю ширину ляди.

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На даний момент відомо, що в основі VW Passat B9 ляже модульна платформа MQB, при цьому новинка буде випускатися лише в одному типі кузові - універсал (його довжина складе близько 4,85 м). Від седана ж марка вирішила відмовитися заради просування на ринку корпоративного побратима, ліфтбек Skoda Superb.

Очікується, що в моторну гамму Passat B9 увійде пара дизельних двигунів 2.0 TDI (потужністю близько 150 і 200 сил), кілька бензинових моторів TSI (приблизно на 150 і 220 к.с.), а також гібридна силова установка в двох версія продуктивності - віддачею близько 200 і 250 сил. До слова, зараз гібридний Пассат проїжджає на чистій електриці близько 70 км, у нового ж покоління цей показник зросте до 100 км.

Згідно з прогнозами, B9 буде дорожче моделі B8. Так, якщо зараз купити Фольксванен Пассат універсал в Німеччині можна трохи більше ніж за 32 000 євро, то його наступник обійдеться вже мінімум в 35 000 євро.