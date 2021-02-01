В 2023 году на смену текущему Пассату придет новое поколение модели. В сети показали, как может выглядеть следующий Volkswagen Passat B9.

Соответствующие изображения подготовил сайт bild.de. По мнению художников и журналистов издания, со сменой генераций Пассат сохранит свой ярко выраженный вид, но приобретет черты в духе нового Golf 8 и электромобиля ID.3. В частности, он получит узкую главную оптику сложной формы, “тонкую” радиаторную решетку и прямоугольные задние фонари, которые растянутся на всю ширину крышки.

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На данный момент известно, что в основу VW Passat B9 ляжет модульная платформа MQB, при этом новинка будет выпускаться лишь в одном типе кузова – универсал (его длина составит около 4,85 м). От седана же марка решила отказаться ради продвижения на рынке корпоративного собрата, лифтбек Skoda Superb.

Ожидается, что в моторную гамму Passat B9 войдет пара дизельных двигателей 2.0 TDI (мощностью около 150 и 200 сил), несколько бензиновых моторов TSI (примерно на 150 и 220 л. с.), а также гибридная силовая установка в двух версия производительности – отдачей около 200 и 250 сил. К слову, сейчас гибридный Пассат проезжает на чистом электричестве около 70 км, у нового же поколения этот показатель вырастет до 100 км.

Согласно прогнозам, B9 будет дороже модели B8. Так, если сейчас купить Фольксванен Пассат универсал в Германии можно чуть больше чем за 32 000 евро, то его преемник обойдется уже минимум в 35 000 евро.