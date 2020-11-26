Німецький концерн замінить його на конвеєрі електричною моделлю.

Глава бренду VW Ральф Брандштеттер заявив на конференції Wards Auto, що наступного покоління американської версії Volkswagen Passat не буде. Його припинять випускати після 2023 року, коли закінчиться "життєвий цикл" нинішньої генерації моделі.

Звільнені лінії на заводі концерну в місті Чаттануга (штат Теннессі, США) після зняття з виробництва "Пасату" займуть випуском електричних моделей на платформі MEB, в тому числі кросовера Volkswagen ID.4.

"Ми прийняли рішення прибрати Passat для США, оскільки тренди на ринку твердо зміщуються в сторону кросоверів, про що свідчить успіх моделі Atlas", – говорить топ-менеджер.

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Американський Volkswagen Passat нинішнього зразка випускається з 2018 року, суттєво відрізняється від європейського - побудована на іншій платформі PQ46 і за розмірами трохи більша. Американський седан випускають лише з бензиновим мотором об'ємом 2,0 л і потужністю 176 к.с. Коробка передач 6-ступінчаста, автоматична.

Європейський і китайський Volkswagen Passat знімати з виробництва не планують – вже готуються наступні покоління.