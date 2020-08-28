А технічних характеристик поки що небагато.

Перші тизери електричного кросовера Volkswagen перед прем'єрою на початку вересня відкрили нам загальний дизайн новинки. Як виявилося, форма кузова дуже обтічна. Німці говорять, що "дизайн формував сам вітер".

"Ми дуже сильно зосередилися на аеродинаміці", - говорить керівник Volkswagen Design Клаус Жиціора. – ID.4 забезпечує коефіцієнт опору 0,28. Це досягнуто завдяки плавній формі кузова, яка витягується назад. Процес доповнено кількома точно виконаними деталями. Наприклад, корпус заднього ліхтаря, разом із великим спойлером на даху, забезпечують чітке відокремлення потоку повітря".

Виробник також обіцяє дуже просторий салон і пробіг на одному заряді у 500 км. Спочатку новий позашляховик буде випущений із заднім приводом, а на наступному етапі з’явиться електричний повнопривідний варіант.

Нагадаємо, що перший електричний кросовер Skoda дебютує 1 вересня.