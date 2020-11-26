Осіння тенденція зі зниження цін несподівано змінилась на протилежну.

Більшість автомобілів у нашій виборці виросла в ціні. Про це свідчить аналіз результатів аукціонів Copart та IAAI на 5 найбільш популярних автомобілів для України за даними сайту Bidhistory. Згідно дослідження, у листопаді 2020 року порівняно з жовтнем збільшилась кількість автомобілів у стані Run&Drive, тобто тих, які можуть пересуватися самі. Окрім того, виросло число автомобілів Ford Fusion.

Audi Q5

Аукціони на Audi Q5 в листопаді завершались з нижчими цінниками, ніж місяцем раніше. В середньому таке авто з дволітровим бензиновим двигуном купували за 12,5 тисяч доларів – на півтори тисячі менше, ніж у жовтні. Однак були і випадки, коли машини продавались і вдвічі дорожче – без пошкоджень та свіжих років випуску.

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BMW X5

Трилітрові "ікс п'яті" йшли на аукціонах дорожче, ніж місяць тому – середня ціна 19,5 тисяч доларів. Були навіть угоди за ціною у 30 тисяч доларів – навряд чи за такою ціною вигідно везти авто в Україну. Втім, бажаючі знайшлись.

Ford Fusion

Хоча "народних седанів" з 2,5-літровим двигуном продалось більше, ніж у жовтні, їх ціна зросла з 3,5 до 4,5 тисяч доларів. Ford Fusion за 3-4 тисячі – цілком реальна ціна на такі авто в США.

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Volkswagen Passat

Також на тисячу доларів дорожче, ніж в жовтні торгувались Volkswagen Passat з 1,8-літровим бензиновим двигуном. Середня ціна такого авто 5,5 тисяч доларів. А кілька машин купили за 10 000!

Tesla Model S

Найбільш стабільна за ціною "Модел Ес" й цього місяця "встояла". 25,5 тисяч за розбиту машину в США – нормальна ціна, всього на 500 доларів більше, ніж в жовтні.

Резюме Авто24

Згідно сервісу Bidhistory, торги в листопаді проходили за більшої конкуренції, ніж в жовтні. І, незважаючи на те, що кількість автомобілів на продаж збільшується, ціни на них не поспішають падати, - навпаки, ростуть. Надія на їх зниження залишається лише у грудні – під час новорічних свят.