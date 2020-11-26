Осенняя тенденция по снижению цен неожиданно изменилась на противоположную.

Большинство автомобилей в нашей стране выросло в цене. Об этом свидетельствует анализ результатов аукционов Copart и IAAI на 5 самых популярных автомобилей для Украины по данным сайта Bidhistory. Согласно исследованию, в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем увеличилось количество автомобилей в состоянии Run&Drive, то есть тех, которые могут передвигаться сами. Кроме того, выросло число автомобилей Ford Fusion.

Audi Q5

Аукционы на Audi Q5 в ноябре завершались с более низкими ценниками, чем месяцем ранее. В среднем такое авто с двухлитровым бензиновым двигателем покупали за 12,5 тысячи долларов – на полторы тысячи меньше, чем в октябре. Однако были и случаи, когда машины продавались и вдвое дороже – без повреждений и свежих лет выпуска.

Также интересно: Подержанная Audi Q5: стоит ли брать

BMW X5

Трехлитровые "икс пятые" шли на аукционах дороже, чем месяц назад – средняя цена 19,5 тысячи долларов. Были даже сделки по цене в 30 тысяч долларов – вряд ли по такой цене выгодно везти авто в Украину. Впрочем, желающие нашлись.

Ford Fusion

Хотя "народных седанов" с 2,5-литровым двигателем продалось больше, чем в октябре, их цена выросла с 3,5 до 4,5 тысячи долларов. Ford Fusion за 3-4 тысячи – вполне реальная цена на такие авто в США.

В тему: Обзор Ford Fusion из США

Volkswagen Passat

Также на тысячу долларов дороже, чем в октябре, торговались Volkswagen Passat с 1,8-литровым бензиновым двигателем. Средняя цена такого авто 5,5 тысячи долларов. А несколько машин купили за 10 тысяч!

Tesla Model S

Наиболее стабильная по цене "Модел Эс” и в этом месяце "устояла". 25,5 тысячи за разбитую машину в США – нормальная цена, всего на 500 долларов больше, чем в октябре.

Резюме Авто24

Согласно сервису Bidhistory, торги в ноябре проходили при большей конкуренции, чем в октябре. И, несмотря на то, что количество автомобилей на продажу увеличивается, цены на них не спешат падать, – наоборот, растут. Надежда на их снижение остается лишь в декабре – во время новогодних праздников.