Audi Q5 – компактный премиум-кроссовер, который стал очень популярным на нашем рынке. Достоин ли он внимания?

Ауди Ку5 первого поколения выпускали в Германии с 2008 по 2017 год, и за это время у него было несколько незначительных рестайлингов. Первые модификации имели не очень надежный силовой агрегат – 2,0-литровый турбомотор и роботизированные АКП имели проблемы в процессе эксплуатации. Например, двигатель сильно потреблял масло. К тому же был не очень надежным. Однако после 2013 года многие из этих проблем преодолели, и теперь у него неплохая репутация. Так же заменили коробку передач, а после рестайлинга там стоит 8-ступенчатый гидротрансформатор ZF, который стал работать более плавно и надежно.

Также среди Ауди Ку5 встречаются гибриды, 3,0-литровые бензиновые и 3,0-литровые дизели. Правда, последние заметно дороже. В отличие от европейских версий, в американские 2,0 TFSI можно заправлять спиртовое топливо Е80 – у них отметка Flexible Fuel. Также эти двигатели TFSI легко тюнингуются.

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Автомобиль имеет многорычажную подвеску спереди и сзади, что обеспечивает ему комфортабельное передвижение по нашим дорогам. Салон немного старомодный, однако очень качественный. Кожа, дерево и мягкий пластик. Часто есть большой панорамный люк, багажное отделение большое и закрывается электроприводом.

Посадка удобная, руль регулируется во всех направлениях. На втором ряду не очень много места, но и не тесно. Очень неплохая шумоизоляция.

Больше информации о б/у Audi Q5 смотрите в видеоблогах:

Обзор Audi Q5 от SRT и BigTest:

Обзор Audi Q5 от Сергея Волощенко (BigTest):

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