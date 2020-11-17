Audi Q5 – компактний преміум-кросовер, який став дуже популярним на нашому ринку. Чи вартий він уваги?

Ауді Ку5 першого покоління випускали в Німеччині з 2008 по 2017 рік, і за цей час в нього було кілька незначних рестайлінгів. Перші модифікації мали не дуже надійний силовий агрегат – 2,0-літровий турбодвигун та роботизовані АКП мали проблеми в процесі експлуатації. Наприклад, двигун сильно споживав оливу. То того ж був не дуже надійним. Однак після 2013 року багато з цих проблем подолали, і тепер він має непогану репутацію. Так само замінили коробку передач – після рестайлінгу там стоїть 8-ступеневий гідротрансформатор ZF, який став працювати більш плавно та надійно.

Також серед Ауді Ку5 трапляються гібриди, 3,0-літрові бензинові та 3,0- літрові дизелі. Щоправда, останні помітно дорожчі. На відміну від європейських версій, в американські 2,0 TFSI можна заправляти спиртове пальне Е80 – вони мають позначку Flexible Fuel. Також ці двиугни TFSI легко тюнінгуються.

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Автомобіль має багатоважільну підвіску спереду та ззаду, що забезпечує йому комфортабельне пересування нашими дорогами. Салон трохи старомодний, однак дуже якісний. Шкіра, дерево та м'який пластик. Часто є великий панорамний люк, багажне відділення велике та зачиняється електроприводом.

Посадка зручна, кермо регулюється у всіх напрямках. На другому ряду не дуже багато місця, але й не тісно. Дуже непогана шумоізоляція.

Більше інформації про вживане Audi Q5 дивіться у відеоблогах:

Огляд Audi Q5 від SRT та BigTest:

Огляд Audi Q5 від Сергія Волощенка (BigTest):

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