Преміальний компактний кросовер BMW X3 F25 встиг обрости різними чутками. Іноді створюється враження, що БМВ Х3 не здатен проїхати навіть тисячі кілометрів без поломки. Чи справді це так?

Перш ніж купити BMW X3 другого покоління (2011 – 2018 рік виготовлення), треба перевірити реальний пробіг. Чим він більший, тим купівля більш ризикована. Також багато залежить від того, які роботи в ньому проводив попередній власник. Ще одна пересторога – автомобілі перших років виготовлення менш надійні, ніж післярестайлінгові.

4-циліндровий турбодвигун M20B20 на 245 к.с. з прямим впорскуванням мав проблеми на перших роках випуску. В нього розтягувались ланцюги ГРМ та насоса оливи. Це могло стати причиною повного виходу двигуна з ладу. Тому у BMW X3 F25 перших випусків треба змінювати ланцюги передчасно. Ця процедура з заміною всіх деталей коштує 650-1000 доларів, її треба проводити кожні 100 тисяч км.

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Також були 6-циліндрові рядні двигуни потужністю до 306 к.с. Дизельні 2,0 та 3,0-літрові дизелі найкраще себе зарекомендували та не мають типових проблем.

У цього авто бувають проблеми з рульової рейкою вже на пробігу 70-80 тис. км.

8-ступеневий "автомат" безпроблемний, але щоразу на 120 тис км в ньому слід змінити оливу. Витрата пального – від 12 до 15 літрів в місті, особливо якщо їздити активно. Тим більше, що тут можна обрати кілька режимів руху та мануальний режим. Їде він "жваво" – до першої сотні варіант з 245-сильним двигуном розганяється за 7,8 секунди.

Таким чином, BMW X3 другого покоління – непоганий сімейний кросовер, яким має проблеми лише на перших версіях, більш пізні достататньо надійні. Так, він не дуже дешевий в обслуговувані, натомість здатен приносити масу позитивних емоцій в керуванні.

Більше інформації про BMW X3 F25 – у відео:

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