Про це росіян при перетині кордону з Кримом повідомляє штатна навігаційна система.

Навігаційна система, встановлена на автомобілях BMW, які зібрані в Калінінграді, не визнає Крим російською територією. Про це кореспонденту EADaily повідомив Власник BMW X6, зібраної в російському Калінінграді, був вражений через те, що навігація BMW відповідає міжнародним нормам та показує територію Криму українською. Про це він повідомив у місцеві ЗМІ та пожалівся дилеру BMW у Москві.

За словами ображеного Олега Якушкина, який розмалював німецьке авто в російську символіку, його подорож з Москви в Севастополь одразу не склалася.

BMW Х6 G06 він придбав в червні 2020 року в московському автосалоні і через місяць поїхав до Криму.

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"Спочатку вбудований навігатор, м'яко кажучи, здивував тим, що маршрут Москва - Севастополь проводився виключно через Україну, через Харків. Мої спроби ввести "альтернативний маршрут" по трасі "Дон" через Краснодарський край не увінчалися успіхом. Але в міру просування, вже після Ростова, навігатор все-таки проклав маршрут по Росії. Але яким було ще більше здивування, коли прямо на Кримському мосту Росія раптом закінчилася і з'явилася кордон України", - розповів EADaily Олег Якушкин.

Уже в Криму, за словами співрозмовника, населені пункти в навігаторі знаходилися тільки тоді, коли вказуєш країну "Україна". Після приїзду в Москву Якушкин звернувся до дилера, але, за словами автомобіліста, "мені ніхто не зміг відповісти що-небудь зрозуміло".

У компанії "Автотор", яка виробляє в Калінінграді машини BMW, відповили на запит російського ЗМІ також досить ухильно. Через те, що правовласником програмного забезпечення є компанія-BMW, "питання вимагає багатостороннього узгодження і відповідних рішень, в тому числі на рівні сертифікаційних органів РФ з метою приведення елементів навігаційної системи у відповідність з нормами чинного законодавства РФ". Про результати роботи в компанії обіцяють повідомити додатково.

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Складання автомобілів німецької марки BMW почалася в Калінінграді в 1999 році. В даний час модельний ряд BMW, вироблених в російському ексклавів, розширився до восьми моделей.