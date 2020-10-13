Об этом россиян при пересечении границы с Крымом сообщает штатная навигационная система.

Навигационная система, установленная на автомобилях BMW, которые собраны в Калининграде, не признает Крым российской территорией. Об этом корреспонденту EADaily сообщил владелец BMW X6, собранной в российском Калининграде, был поражен из-за того, что навигация BMW соответствует международным нормам и показывает территорию Крыма на украинском. Об этом он сообщил в местные СМИ и пожаловался дилеру BMW в Москве.

По словам оскорбленного Олега Якушкина, который разрисовал немецкое авто в российскую символику, его путешествие из Москвы в Севастополь сразу не сложилось.

BMW Х6 G06 он приобрел в июне 2020 года в московском автосалоне и через месяц уехал в Крым.

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"Сначала встроенный навигатор, мягко говоря, удивил тем, что маршрут Москва - Севастополь проводился исключительно через Украину, через Харьков. Мои попытки ввести "альтернативный маршрут" по трассе "Дон" через Краснодарский край не увенчались успехом. Но по мере продвижения, уже после Ростова, навигатор все-таки проложил маршрут по России. Но каково было еще большее удивление, когда прямо на Крымском мосту Россия вдруг закончилась и появилась граница Украины", – рассказал EADaily Олег Якушкин.

Уже в Крыму, по словам собеседника, населенные пункты в навигаторе находились только тогда, когда указываешь страну "Украина". По приезде в Москву Якушкин обратился к дилеру, но, по словам автомобилиста, "мне никто не смог ответить что-либо вразумительное".

В компании "Автотор", производящей в Калининграде машины BMW, ответили на запрос российского СМИ также довольно уклончиво. За то, что правообладателем программного обеспечения является компания – BMW, "вопрос требует многостороннего согласования и соответствующих решений, в том числе на уровне сертификационных органов РФ с целью приведения элементов навигационной системы в соответствие с нормами действующего законодательства РФ". О результатах работы в компании обещают сообщить дополнительно.

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Сборка автомобилей немецкой марки BMW началась в Калининграде в 1999 году. В настоящее время модельный ряд BMW, произведенных в российском эксклаве, расширился до восьми моделей.