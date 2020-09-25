А за творение нынешних баварских дизайнеров ему стало стыдно.

Бывший дизайнер российского "АвтоВАЗа" Владимир Ярцев раскритиковал решение BMW за новый образ баварских моделей. "15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW ... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, они пришли к подобной идее." – написал он в своем посте на Фейсбуке. При этом он показал собственные рисунки BMW 3 серии, которые сделал в 2005 году. На них решетку радиатора BMW он изобразил в форме, присущей Alfa Romeo.

Почему Ярцев создал дизайн ВАЗ-2110, который в народе прозвали "беременная антилопа", он не уточнил. Пожалуй, рисовать BMW ему было интереснее. Так же, как теперь критиковать творения немецких производителей.

Напомним, какое именно решение BMW вызвало горячие обсуждения дизайнеров.