А за творіння нинішніх баварських дизайнерів йому стало соромно.

Колишній дизайнер російського "АвтоВАЗу" Володимир Ярцев розкритикував рішення BMW за новий образ баварських моделей. "15 років тому мені було соромно, що прийшла в голову ідея гіпертрофувати решітку BMW... Тепер соромно за дизайнерів BMW, що вони прийшли до подібної ідеї." – написав він у своєму дописі на Фейсбук Ярцев. При цьому він показав власні малюнки BMW 3 серії, які зробив у 2005 році. На них решітку радіатора BMW він зобразив у формі, притаманній Alfa Romeo.

Чому Ярцев створив дизайн ВАЗ-2110, який в народі прозвали "вагітна антилопа", він не уточнив. Мабуть, малювати BMW йому було цікавіше. Так само, як тепер критикувати творіння німецьких виробників.

Нагадаємо, яке саме рішення BMW викликало гарячі обговорення дизайнерів.