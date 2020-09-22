Незапланована передчасна прем'єра гарячих баварських новинок відбулась завдяки витоку інформації.

Чекати залишилось не так вже й довго – дебют спортивного седана та купе призначений на найближчі дні, однак світлини з фотосесії для офіційної презентації потрапили в Мережу вже зараз.

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Цими фотографіями вперше поділилися в Instagram carswithoutlimits, де їх помітив BMW Blog. На них новий зелений седан M3 та жовта дводверка M4 Coupe не приховують зовсім нічого.

Як вже було відомо раніше, обидві новинки 2021 модельного року матимуть великі вентиляційні отвори радіаторної решітки – так звані “ніздрі”. Це найбільш суперечливий елемент дизайну, котрий, водночас, буде особливою прикметою обох спорткарів. Обидва також мають “гострі” фари та агресивні задні панелі з чотирма чотирикутниками і сміливими дифузорами. Задні ліхтарі M3 та M4 відрізняються між собою.

Хоча зовнішній вигляд може викликати суперечки серед ентузіастів BMW та ширшої спільноти автомобілів, мало хто буде проти нового силового агрегату, який буде під капотами обох спорткарів. Мова про 3-літровий шестициліндровий твін-турбо від X3 M та його купеподібного брата. На кросоверах цей двигун продукує 473 к.с. та 598 Нм, а у виконанні Competition – 503 к.с. та 598 Нм.

Нові BMW M3 та M4 запропонують з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, що приводить у рух всі чотири колеса, а також з 6-швидкісною механікою та приводом на задню вісь.

Фото: BMW M3 та BMW M4 2021 модельного року / Carscoops