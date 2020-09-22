Незапланированная преждевременная премьера горячих баварских новинок состоялась благодаря утечке информации.

Ждать осталось не так уж и долго – дебют спортивного седана и купе назначен на ближайшие дни, однако фотографии с фотосессии для официальной презентации попали в сеть уже сейчас.

Смотрите также: Oshan X5 не имеет ничего общего с BMW X5

Этими фотографиями впервые поделились в Instagram carswithoutlimits, где их заметил BMW Blog. На них новый зеленый седан M3 и желтая двухдверка M4 Coupe не скрывают совсем ничего.

Как уже было известно ранее, обе новинки 2021 модельного года будут иметь большие вентиляционные отверстия радиаторной решетки – так называемые “ноздри”. Это наиболее противоречивый элемент дизайна, который одновременно будет особой приметой обоих спорткаров. Оба также имеют "острые" фары и агрессивные задние панели с четырьмя четырехугольниками и смелыми диффузорами. Задние фонари M3 и M4 отличаются между собой.

Хотя внешний вид может вызвать споры среди энтузиастов BMW и более широкой общественности автомобилистов, мало кто будет против нового силового агрегата, который будет под капотами обеих спорткаров. Речь о 3-литровом шестицилиндровом твин-турбо от X3 M и его купеобразном брате. На кроссоверах этот двигатель производит 473 л.с. и 598 Нм, а в исполнении Competition – 503 л.с. и 598 Нм.

Новые BMW M3 и M4 предложат с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая приводит в движение все четыре колеса, а также с 6-скоростной механикой и приводом на заднюю ось.

Фото: BMW M3 и BMW M4 2021 модельного года / Carscoops