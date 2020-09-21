Марка Oshan принадлежит китайскому концерну Changan Auto.

Этот внедорожник может выглядеть по-европейски и носить знакомое имя, но на самом деле он авто китайского автопроизводителя Oshan и, как ожидается, появится на местном рынке в ноябре.

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Oshan X5 дебютировал на автосалоне в Чэнду в июле этого года. Недавно опубликованные официальные фотографии демонстрируют довольно изящный кроссовер, а не то, что всегда можно сказать о китайских транспортных средствах. Впрочем, без традиционных цитат из европейских марок, похоже, не обошлось.

Спереди можно заметить намеки на Maserati с набором тонких светодиодных фар и угловой решеткой и широкими вертикальными ребрами. Oshan X5 также имеет черную обшивку вокруг колесных арок и поперек боковых юбок, а также большие колесные диски в черном глянце. Также привлекают внимание “острые” задние оконные стойки. Вся оптика – светодиодная. Корму украшают двойные хромированные выхлопные трубы и агрессивный диффузор.

Интерьер X5 изобилует экранами – за рулем находится цифровая панель приборов, а справа – большой монитор информационно-развлекательного комплекса. Салон отделан кожей, декорирован глянцем и хромом.

Car News China сообщает, что Oshan X5 будет продаваться исключительно с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, производящим 180 л. с. и крутящим моментом в 300 Нм. Этот двигатель совмещен с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая направляет мощность на передние колеса. Стоимость кроссовера пока неизвестна.