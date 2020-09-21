Марка Oshan належить китайському концерну Changan Auto.

Цей гладкий позашляховик може виглядати по-європейськи і носити знайоме ім’я, але насправді він походить від китайського автовиробника Oshan і, як очікується, з’явиться на місцевому ринку в листопаді.

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Oshan X5 дебютував на автосалоні в Ченду у липні цього року. Нещодавно опубліковані офіційні фотографії демонструють доволі витончений кросовер, а не те, що завжди можна сказати про китайські транспортні засоби. Втім, без традиційних цитат з європейських марок, схоже, не обійшлось.

Спереду можна помітити натяки на Maserati з набором тонких світлодіодних фар і кутовою решіткою і широкими вертикальними ребрами. Oshan X5 також має чорну обшивку навколо колісних арок та поперек бічних спідниць, а також великі колісні диски у чорному глянці. Також привертають увагу “гострі” задні віконні стійки. Уся оптика – світлодіодна. Корму прикрашають подвійні хромовані вихлопні труби та агресивний дифузор.

Інтер’єр X5 рясніє екранами – за кермом знаходиться цифрова панель приладів, а праворуч – великий монітор інформаційно-розважального комплексу. Салон оздоблений шкірою, декорований глянцем та хромом.

Car News China повідомляє, що Oshan X5 буде продаватися виключно з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, що виробляє 180 к.с. і крутний момент у 300 Нм. Цей двигун поєднаний із семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, яка скеровує потужність на передні колеса. Вартість кросовера поки невідома.