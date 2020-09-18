Офіційна презентація моделі відбудеться менш, ніж за місяць.

Німецький автовиробник розкрив кілька важливих деталей про молодшого брата Tiguan – тепер відомі назва маленького кросовера, дата прем’єри та деталі його зовнішності.

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Volkswagen повідомляє, що субкомпактний кросовер буде називатися Taos на честь невеличкого містечка, з населенням шість тисяч осіб, в аимериканському штаті Нью-Мехіко. Втім, жодних зв’язків між німецькою маркою та цим населеним пунктом не прослідковується. А от саме слово цілком вписується в систему іменувань кросоверів “Фольксваген” – починається на “Т” і за кількістю літер менше за Tiguan та Touareg.

Новинку обіцяють показати 13 жовтня, а поки що виробник дражнить світлом фар на затемненому знімку. Те, що можна роздивитись на цьому зображенні, схоже на модель Volkswagen для Китаю під назвою Tharu – цей кросовер дебютував у 2018 році. Tharu, збудований на подовженій версії платформи MQB, одразу був заявлений, як глобальна модель. Схоже, кросовер нарешті пристосували для інших ринків, окрім китайського.

За попередніми данними, Taos матиме однакову з китайським Tharu колісну базу у 2681 мм та схожу довжину – в останнього вона становить 4468 мм.

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