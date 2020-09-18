Официальная презентация модели состоится менее чем за месяц.

Немецкий автопроизводитель раскрыл несколько важных деталей о младшем брате Tiguan – теперь известны название маленького кроссовера, дата премьеры и детали его внешности.

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Volkswagen сообщает, что субкомпактный кроссовер будет называться Taos в честь небольшого городка с населением шесть тысяч человек, в американском штате Нью-Мехико. Впрочем, никаких связей между немецкой маркой и этим населенным пунктом не прослеживается. А вот само слово вполне вписывается в систему именований кроссоверов "Фольксваген" – начинается на "Т" и по количеству букв меньше Tiguan и Touareg.

Новинку обещают показать 13 октября, а пока производитель дразнит светом фар на затемненном снимке. То, что можно рассмотреть на этом изображении, похоже на модель Volkswagen для Китая под названием Tharu – этот кроссовер дебютировал в 2018 году. Tharu, построенный на удлиненной версии платформы MQB, сразу был заявлен, как глобальная модель. Похоже, кроссовер наконец приспособили для других рынков, кроме китайского.

По предварительным данным, Taos будет иметь одинаковую с китайским Tharu колесную базу в 2681 мм и похожую длину – у последнего она составляет 4468 мм.

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