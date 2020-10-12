Состоялось открытие первого в Украине шоу-рума сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selection.

BMW Украина, официальный импортер автомобилей BMW в Украине, приглашает посетить новый шоу-рум сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selection. Это крупнейший в Украине дилерский центр баварского бренда. Новый автосалон, расположенный на 13-м километре Бориспольского шоссе, стал первым в Украине шоу-румом сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selection, что приятно поражает своей масштабностью, инновационностью и эксклюзивностью.

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«Наша команда работает для того, чтобы гарантировать удовлетворение каждого клиента не только от покупки новых, но и автомобилей с пробегом, обеспечивая приятные впечатления владельцев BMW в будущем», - говорит Эрик Бернінг, генеральный директор BMW Украина.

Развитие дилерской сети – это одно из стратегических направлений BMW Украина. Последовательное и целенаправленное развитие нашего бизнеса отражает реальную картину успешного взаимодействия между производителем и розничной сетью. В настоящее время в Украине действуют шесть авторизованных дилеров BMW Premium Selection, которые прошли сертификацию и аудит по стандартам BMW Premium Selection.

Наивысшим достижением этого года стало открытие крупнейшего и уникального автосалона сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selectionу нашего официального дилерского центра «АВТ Бавария Киев».

В новом шоу-руме представлены сертифицированные автомобили с пробегом BMW, а также автомобили с пробегом других марок, которые ввезены в Украину официально. BMW Украина предлагает программу BMW Premium Selection всем тем, кто любит BMW для того, чтобы опыт покупки авто с пробегом ничем не отличался от опыта покупки нового авто.

Каковы же преимущества программы BMW Premium Selection? Если автомобиль получил статус BMW Premium Selection, это значит, что он прошел сервисную диагностику 360 по 72 пунктам и получил сертификат BMW Premium Selection, что свидетельствует о том, что автомобиль находится в идеальном техническом состоянии. Каждый автомобиль BMW Premium Selection имеет такие уникальные характеристики как полная заводская гарантия не менее 1 года, а также то, что на данном авто было проведено полное техническое обслуживание и это значит, что счастливому владельцу авто не придется ехать в сервисный центр в течение года.

Сертифицированные автомобили с пробегом BMW Premium Selection завезены в Украину только через официального импортера BMW Украина и обслуживаются исключительно в официальной дилерской сети в соответствии с регламентами BMW. Кроме того, программа BMW Premium Selection не оставит клиентов без помощи. Владелец авто сертифицированного по программе BMW Premium Selection может рассчитывать на круглосуточную службу поддержки в дороге Roadside Assistance, которая включает не только эвакуацию автомобиля и техническую помощь, а и проживание в отелях, а также подменный автомобиль для обеспечения мобильности.

Новый автосалон является чрезвычайно масштабным и состоит из трех этажей общей площадью 2 820 м2. На первом этаже находятся 13 автомобилей, на втором – 27, а на уникальном третьем этаже – 29 автомобилей под открытым небом. В просторном шоу-руме одновременно может находиться до 70 авто, благодаря чему клиенты имеют возможность познакомиться со всеми моделями BMW, а также автомобилями других марок.

Строительство автосалона BMW Premium Selection длилось всего один год и требовало значительных вложений. Эксклюзивный шоу-рум соответствует самым высоким стандартам качества, корпоративным стандартам BMW и требованиям производителя премиум-класса. В штате компании находятся специалисты высокого уровня, прошедшие учебный курс BMW и ряд специализированных тренингов.

"Два года назад мы представили официальную программу перепродажи подержанных автомобилей. Клиент получает гарантию и те же финансовые услуги и возможности: можно получить финансирование на авто с суммой, включающей сервисное обслуживание. Мы гарантируем прозрачность и высокое качество автомобиля, поскольку нам известна полная история авто. Клиенты готовы покупать автомобили премиум-сегмента, у которых уже есть пробег. В нашем дилерском центре четверть покупателей новых авто сдают свой старый автомобиль, который мы потом продаем. Чаще всего-это BMW, но иногда это бывают и другие бренды», - сказал Эрик Бернинг, генеральный директор BMW Украина.

Автосалон сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selection представляет собой замечательный пример новаторских идей архитектуры, вдохновленных изящным искусством скорости BMW. Это настоящий образец смелой конструкции и инновационного дизайна. Также в шоу-руме можно найти товары BMW Lifestyle: стильная одежда на любой вкус, оригинальные аксессуары, запчасти и велосипеды. Кроме того, клиенты всегда могут отдохнуть в лаунж-зоне, пообщаться и выпить ароматного кофе.

Для удобства клиентов новый автосалон работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Адрес шоу-рума BMW Premium Selection: Киевская обл., с. Гора, вул. Бориспільска 16-16/1. Дополнительную информацию можно получить не только позвонив или приехав в автосалон, но и установив приложение myBMW UA.