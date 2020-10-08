Це найбільший в Україні дилерський центр баварського бренду.

Новий автосалон, розташований на 13-му кілометрі Бориспільського шосе, став першим в Україні шоу-румом сертифікованих автомобілів з пробігом BMW Premium Selection, що вражає своєю масштабністю, інноваційністю та ексклюзивністю.

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«Наша команда працює для того, щоб гарантувати задоволення кожного клієнта не лише від покупки нових, але й автомобілів з пробігом, забезпечуючи приємні враження власників BMW у майбутньому», - говорить Ерік Бернінг, генеральний директор BMW Україна.

Розвиток дилерської мережі – це один із стратегічних напрямків BMW Україна. На даний час в Україні діє шість авторизованих дилерів BMW Premium Selection, які пройшли сертифікацію та аудит згідно стандартів BMW Premium Selection.

Найвищим досягненням цього року стало відкриття найбільшого та унікального автосалону сертифікованих автомобілів з пробігом BMW Premium Selectionу нашого офіційного дилерського центра «АВТ Баварія Київ».

У новому шоу-румі представлені сертифіковані автомобілі з пробігом BMW, а також автомобілі з пробігом інших марок, які ввезені в Україну офіційно. BMW Україна пропонує програму BMW Premium Selection всім тим, хто любить BMW для того, щоб досвід покупки авто з пробігом нічим не відрізнявся від досвіду покупки нового авто.

Які ж переваги програми BMW Premium Selection? Якщо автомобіль отримав статус BMW Premium Selection, це означає, що він пройшов сервісну діагностику 360̊̊ за 72 пунктами та отримав сертифікат BMW Premium Selection, що свідчить про те, що автомобіль знаходиться в ідеальному технічному стані. Кожний автомобиль BMW Premium Selection має такі унікальні характеристики, як повна заводська гарантія не менше 1 року, а також те, що на даному авто було проведено повне технічне обслуговування. Це значить, що щасливому власнику авто не доведеться їхати у сервісний центр протягом року.

Сертифіковані автомобілі з пробігом BMW Premium Selection завезені в Україну лише через офіційного імпортера BMW Україна та обслуговуються виключно в офіційній дилерській мережі відповідно до регламентів BMW. Окрім того, програма BMW Premium Selection не залишить клієнтів без допомоги. Власник авто сертифікованого за програмою BMW Premium Selectionможе розраховувати на цілодобову службу підтримки в дорозі Roadside Assistance, яка включає не тільки евакуацію автомобіля і технічну допомогу, а і проживання в готелях, а також підмінний автомобіль для забезпечення мобільності.

Новий автосалон є надвзичайно масштабним та складається з трьох поверхів загальною площею 2 820 м². На першому поверсі розташовано 13 автомобілів, на другому – 27, а на унікальному третьому поверсі – 29 автомобілів просто неба. У просторому шоу-румі одночасно може перебувати до 70 авто, завдяки чому клієнти мають можливість познайомитися з усіма моделями BMW, а також автомобілями інших марок.

Будівництво автосалону BMW Premium Selection тривало лише один рік і потребувало значних вкладень. Ексклюзивний шоу-рум відповідає найвищим стандартам якості, корпоративним стандартам BMW та вимогам виробника преміум-класу. У штаті компанії знаходяться фахівці високого рівня, які пройшли навчальний курс BMW і ряд спеціалізованих тренінгів.

«Два роки тому ми представили офіційну програму перепродажу вживаних автомобілів. Клієнт отримує гарантію і ті ж фінансові послуги та можливості: можна отримати фінансування на авто з сумою, що включатиме сервісне обслуговування. Ми гарантуємо прозорість та високу якість автомобіля, оскільки нам відома повна історія авто. Клієнти готові купувати автомобілі преміум-сегменту, у яких вже є пробіг. У нашому дилерському центрі чверть покупців нових авто здають свій старий автомобіль, який ми потім продаємо. Найчастіше – це BMW, але іноді це бувають й інші бренди», - сказав Ерік Бернінг, генеральний директор BMW Україна.

Автосалон сертифікованих автомобілів з пробігом BMW Premium Selection представляє собою чудовий приклад новаторських ідей архітектури, натхненних витонченим мистецтвом швидкості BMW. Це справжній зразок сміливої конструкції та інноваційного дизайну. Також у шоу-румі можна знайти товари BMW Lifestyle: стильний одяг на будь-який смак, оригінальні аксесуари, запчастини та велосипеди. Крім того, клієнти завжди можуть відпочити у лаунж-зоні, поспілкуватися та випити запашної кави.

Для зручності клієнтів новий автосалон працює щодня з 8.00 до 20.00. Адреса шоу-руму BMW Premium Selection: Київська обл., с. Гора, вул. Бориспільска 16-16/1. Додаткову інформацію можна отримати не тільки зателефонувавши або завітавши до автосалону, але і встановивши додаток myBMW UA.