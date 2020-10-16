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В перші години знайомства BMW Х6 M Competition не лише вражає, а деколи добряче лякає. Адже він телепортує тебе у просторі з неймовірною швидкістю, яка недоступна для чотириколісного транспорту. А для SUV - і поготів.

Вперше з цим найшвидшим в історії кросовером марки апаратом ми зустрілися в далекій Америці у дороконавірусну епоху. Але тоді його характер не розкрився мені повністю – не дозволяли швидкісні обмеження на дорогах та дуже принципова аризонська поліція. Сьогодні, в Києві, часу на близьке знайомство з BMW Х6 M Competition у мене більше, а зі "спідкамами" я домовився: вони сприйматимуть мене за мотоцикл. Жарт, звичайно.

Але в кожному жарті – частка правди. Цей "Компетішн" в чомусь нагадує спортивний мотоцикл. І я не лише про динаміку. Про те що у Вас "емка", люди дізнаються на світлофорі, навіть якщо не бачать машину. Адже можна під’їхати, погазувати як мотоцикліст… Тоді стане зрозуміло - десь поряд монстр.

Сила – назовні

BMW X6 в екстремальній версії M Competition впізнати неважко. У неї порівняно зі звичайною версією більші решітки радіатора через потужнішу спортивну систему охолодження, вентиляційні отвори на крилах. Корму прикрашено чотирма величезними трубами вихлопної системи по 10 см в діаметрі, які генерують драматичний саундтрек. А ще – масивний дифузор між ними і цікавий рельєфний спойлер на задніх дверях. У "Емки" - дзеркала особливої аеродинамічної форми, а в “Компетішні” – ще й з карбоновими корпусами. При цьому взуто цей болід у гіганські різноширокі шини, де спереду колеса формату 295/35 R21, а ззаду ще більші – 315/30 R22. Такі шини ставлять тільки на M Competition, а для "Емки" вони йдуть виключно за доплату.

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Коли після оглядин зовнішності проходить перший культурний шок і потрапляєш до салону, то ейфорія накочується з новою силою. Тут спортивні двокольорові із масажем та підсвіткою логотипа "М", світяться також накладки на порогах. Віє силою від червоної кнопки запуску мотора і кнопок М1 та М2 на кермі - для гарячих налаштувань. Кокпіт декоровано накладками під кевлар, стеля чорна, є панорамний скляний дах. В салоні навіть паси безпеки мають кольори "Моторспорт-Гмбх". Як же без опційного кришталевого селектора АКП? А також проекційного екрану та цифрової панелі приладів, яка з’єднана з таким же 12,3-дюймовим екраном…

Підготовка – як перед польотом

Перед початком швидких заїздів налаштовую під себе безліч систем та зберігаю їх на гарячі клавіші М1 чи М2 на кермі. І натискаю на кнопку старту. Лише звук, коли “Компетішн” заводиться, обіцяє незабутні враження. Для початку вибираю більш зважені налаштування, які запрограмував на кнопці М1. Адже в Competition під капотом не просто потужний мотор, це вулкан! 4.4-літри, сховані в V8 із двома турбінами, генерує 625 сил і обертальний момент в 750 Нм з 1800 обертів. Це найшвидший двигун за всю історії моделі Х6!

Таке "озброєння" дає можливість X6 M Competition просто розривати шаблони динаміки для СУВів і розганятися до першої сотні за 3,8 с. І якщо максимальну швидкість звичайних "емок" обмежено на позначці 250 км/год, то "Компетішн" здатен їхати швидше ще на 40 км. Уявіть собі – 290 км/год! Для українських доріг це майже перша космічна швидкість. Ще трохи - і на орбіту!

Разом з тим інколи стає страшно від того, як швидко цей Х6 набирає "двісті". На це йде усього 13 секунд! Тобто поки середньостатистичне авто набирає сотню, X6 M Competition вже мчить 200... При цьому мотор з легкістю крутиться до 7200 обертів, даруючи справжній концерт, який ллється прямо із вихлопних труб. Треба лише трохи відчинити вікно і увімкнути режим Sport.

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Звір, але приручений

Щоб величезний двотонний кросовер керувався як легеньке купе, німцям довелося докласти величезних зусиль. Цього не було б без підвіски з адаптивними амортизаторами та активного диференціалу, який ніби закручує авто в поворот. Допомагають цьому і різноширокі шини. І в повороті я розумію, чому: вужчі передні шини заохочують "Ікс" азартніше застрибувати у віраж, а не впиратися. Але зачіп колосальний і навіть на провокації цей болід не реагує - тримається навіть на слизькому. Темперамент звірячий, але вміло приручений.

Керуються "Емки" напрочуд легко і точно. Автомат M Steptronic на 8 передач підтинає швидкості в спортивному режимі швидко, але без жорстких ударів в спину. Здається, що закони фізики відступають перед цим авто. Повний привід Х6 М має два режими. В спортивному більша частина моменту перекидається на корму та варіюється між колесами, це дозволяє вести авто в керованому заносі.

Немає жодного сенсу користуватися пелюстками перемикання під кермом, адже коробка робить це дуже швидко і вчасно, але я все одно перебираю пелюстки, заради насолоди звуком під скидання газу перед віражем і ревінням мотора на виході.

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Налаштовуєш все!

Кермо M Servotronic з електропідсилювачем можна налаштовувати в двох рівнях чутливості – Comfort та Sport. Вражає і те, як цих дві тони з лишком розганяються і так само зупиняються – ніби за помахом чарівної палички. Одна з інновацій у цьому BMW – можливість впливати на чутливість педалі гальм. Такого раніше я не зустрічав на жодному авто. Підсилювач гальм оснащено електричним насосом, котрий створює потрібний тиск в контурі і здатен, в залежності від обраного режиму, робити педаль більш чутливою до натискання та краще дозувати уповільнення завдяки величезним гальмівним дискам розміром 395 мм спереду і 380 мм ззаду.

Зрозуміло, що Competition створювали більше для гоночних треків, аніж для звичайних доріг. У нього продуктивніша система охолодження двигуна, в тому числі і додатковий електричний насос для охолодження турбокомпресора, котрий працює, навіть коли мотор вимикають. Підвіска отримала жорсткіші налаштування, новий поворотний кулак спереду, переналаштовану еластокінематику, клапани в амортизаторах працюють інакше в кожному з трьох режимів підвіски. Точність у віражах неймовірна і не віриш, що на таке здатна машина такої ваги і розміру. Але незважаючи на те, що ходову зробили значно жорсткішою, вона не витрясає душу.

Треба драми? Вона буде!

Скажу відверто: просто пересуватися із пункту А в пункт Б на "Емці Компетішн" можна, але не цікаво. Немає драми. Треба так, аби пульс зашкалював, наче в спортзалі. 150 ударів на хвилину і це я ще з місця не рушив. Це тільки від звуків вихлопу!

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Щоправда, бажання політати на цьому "супер-ікс шостому" може зникнути після ознайомлення з прайс-листом моделі. Якщо звичайний Х6 М тягне на 4 мільйони гривень, то тестовий “Компетішн” коштує як три базових Х5 – його ціна сягає майже 5,5 мільйонів гривень! Це 192 тисячі доларів. Тобто кожен метр цього авто коштує більше мільйона гривень. Після цього вже якось не так холоднокровно влітаєш у віражі і прописуєш повороти, краї яких присипано пісочком.

Втім, суперкар не може коштувати дешево, а X6 M Competition – це більше, ніж суперкар. Це чи не єдина можливість отримати надзвичайно швидке авто із кліренсом 211 мм, яке не боїться українських доріг. Але тільки-но асфальт стає схожим на німецький автобан, BMW здатен телепортувати вас швидко і далеко вперед.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков