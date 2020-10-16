10:00, 16 октября 0

В первые часы знакомства BMW Х6 M Competition не только поражает, а порой изрядно пугает. Ведь он телепортирует тебя в пространстве с невероятной скоростью, которая недоступна для четырехколесного транспорта. А для SUV - и подавно.

Впервые с этим самым быстрым в истории кроссовером марки мы встретились в далекой Америке в дороконавирусную эпоху. Но тогда его характер не раскрылся мне полностью – не позволяли скоростные ограничения на дорогах и очень принципиальная аризонская полиция. Сегодня, в Киеве, времени на близкое знакомство с BMW Х6 M Competition у меня больше, а со "спидкамами" я договорился: они будут воспринимать меня за мотоцикл. Шутка, конечно.

Но в каждой шутке – доля правды. Этот "Компетишн" в чем-то напоминает спортивный мотоцикл. И я не только о динамике. О том, что у Вас "эмка", люди узнают на светофоре, даже если не видят машину. Ведь можно подъехать, погазовать как мотоциклист... И им сразу станет понятно – где-то рядом монстр.

Сила – снаружи

BMW X6 в экстремальной версии M Competition узнать нетрудно. У нее по сравнению с обычной версией большие решетки радиатора из-за мощной спортивной системы охлаждения, вентиляционные отверстия на крыльях. Корма украшена четырьмя огромными трубами выхлопной системы по 10 см в диаметре, которые генерируют драматический саундтрек. А еще – массивный диффузор между ними и интересный рельефный спойлер на задней двери.

У "Эмки" – зеркала особой аэродинамической формы, а в "Компетишине" – еще и с карбоновыми корпусами. При этом обут этот болид в гигантские разноширокие шины, где спереди колеса формата 295/35 R21, а сзади еще больше – 315/30 R22. Такие шины ставят только на M Competition, а для "Эмки" они идут исключительно за доплату.

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Когда после осмотра внешности проходит первый культурный шок и попадаешь в салон, то эйфория накатывается с новой силой. Здесь спортивные двухцветные сидения с массажем и подсветкой логотипа "М" сидения, светятся также накладки на порогах. Веет силой от красной кнопки запуска двигателя и кнопок М1 и М2 на руле – для горячих настроек. Кокпит декорирован накладками под кевлар, потолок черный, есть панорамная стеклянная крыша. В салоне даже ремни безопасности окрашены в цвета "Моторспорт-ГмбХ”. И как же без проекционного экрана и цифровой панели приборов, которая соединена с таким же 12,3-дюймовым экраном?

Подготовка – как перед полетом

Перед началом быстрых заездов настраиваю под себя множество систем и сохраняю их на горячие клавиши М1 или М2 на руле. И нажимаю на кнопку старта. Только звук, когда "Компетишн" заводится, обещает незабываемые впечатления. Для начала выбираю более взвешенные настройки, которые запрограммировал на кнопке М1. Ведь в Competition под капотом не просто мощный мотор, это вулкан! 4.4-литра, скрытые в V8 с двумя турбинами, генерирует 625 сил и крутящий момент в 750 Нм с 1800 оборотов. Это самый быстрый двигатель за всю истории модели Х6!

Такое "вооружение" дает возможность X6 M Competition просто разрывать шаблоны динамики для СУВов и разгоняться до первой сотни за 3,8 с. И если максимальную скорость обычных "эмок" ограничено на отметке 250 км/ч, то "Компетишн" способен ехать быстрее еще на 40 км. Представьте себе – 290 км/ч! Для украинских дорог это почти первая космическая скорость. Еще немного – и на орбиту!

Вместе с тем, иногда становится страшно от того, как быстро этот Х6 набирает "двести". На это уходит всего 13 секунд! То есть пока среднестатистическое авто набирает сотню, X6 M Competition уже мчится 200... При этом мотор с легкостью крутится до 7200 оборотов, даря настоящий концерт, который льется прямо из выхлопных труб. Надо только немного открыть окно и включить режим Sport.

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Зверь, но прирученный

Чтобы огромный двухтонный кроссовер управлялся как легкое купе, немцам пришлось приложить огромные усилия. Этого не было бы без подвески с адаптивными амортизаторами и активного дифференциала, который будто закручивает авто в поворот. Помогают этому и разноширокие шины. И в повороте я понимаю, почему: узкие передние шины поощряют "Икс" азартнее запрыгивать в вираж, а не упираться. Но зацеп колоссальный: на провокации этот болид не реагирует – держится даже на скользком. Темперамент зверский, но умело приручен.

Управляются "Эмки" на удивление легко и точно. Автомат M Steptronic на 8 передач меняет скорости в спортивном режиме быстро, но без жестких ударов в спину. Кажется, что законы физики отступают перед этим автомобилем. Полный привод Х6 М имеет два режима. В спортивном большая часть момента перекидывается на корму и варьируется между колесами, это позволяет вести автомобиль в управляемом заносе.

Нет никакого смысла пользоваться лепестками переключения под рулем, ведь коробка делает это очень быстро и вовремя, но я все равно перебираю лепестки, ради наслаждения звуком под сброс газа перед виражом и ревом мотора на выходе.

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Настраиваешь все!

Руль M Servotronic с электроусилителем можно настраивать в двух уровнях чувствительности – Comfort и Sport. Поражает и то, как этих две тонны с лихвой разгоняются и так же останавливаются – как по взмаху волшебной палочки. Одна из инноваций в этом BMW – возможность влиять на чувствительность педали тормоза. Такого раньше я не встречал ни на одном авто. Усилитель тормозов оснащен электрическим насосом, который создает нужное давление в контуре и способен, в зависимости от выбранного режима, делать педаль более чувствительной к нажатию и лучше дозировать замедление благодаря огромным тормозным дискам размером 395 мм спереди и 380 мм сзади.

Понятно, что Competition создавали больше для гоночных треков, чем для обычных дорог. У него более производительная система охлаждения двигателя, в том числе и дополнительный электрический насос для охлаждения турбокомпрессора, который работает, даже когда мотор выключают. Подвеска получила более жесткие настройки, новый поворотный кулак спереди, перенастроенную эластокинематику, клапаны в амортизаторах работают иначе в каждом из трех режимов подвески. Точность в виражах невероятная и не веришь, на что способна машина такого веса и размера. Но несмотря на то, что ходовую сделали значительно жестче, она не вытряхивает душу.

Надо драмы? Она будет!

Скажу откровенно: просто передвигаться из точки А в пункт Б на "эмке Компетишн" можно, но не интересно. Нет драмы. Надо так, чтобы пульс зашкаливал, как в спортзале. 150 ударов в минуту, и ​​это я еще с места не тронулся. Это только от звуков выхлопа!

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Правда, желание полетать на этом "супер-Икс шестом" может исчезнуть после ознакомления с прайс-листом модели. Если обычный Х6 М тянет на 4 миллиона гривен, то тестовый "Компетишн" стоит как три базовых Х5 – его цена достигает почти 5,5 миллионов гривен! Это 192 тысяч долларов. То есть каждый метр этого авто стоит более миллиона гривен. После этого уже как-то не так хладнокровно влетаешь в виражи и прописываешь повороты, края которых присыпаны песочком.

Впрочем, суперкар не может стоить дешево, а X6 M Competition – это больше, чем суперкар. Это чуть ли не единственная возможность получить очень быстрое авто с клиренсом 211 мм, которое не боится украинских дорог. Но только асфальт становится похожим на немецкий автобан, BMW способен телепортировать вас быстро и далеко вперед.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков