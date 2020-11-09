Премиальный компактный кроссовер BMW X3 F25 успел обрасти различными слухами. Иногда создается впечатление, что БМВ Х3 не способен проехать даже тысячи километров без поломки. Действительно ли это так?

Прежде чем купить BMW X3 второго поколения (2011 – 2018 год изготовления), надо проверить реальный пробег. Чем он больше, тем покупка более рискованная. Также многое зависит от того, какие работы в нем проводил предыдущий владелец. Еще одно предостережение – автомобили первых лет изготовления менее надежны, чем послерестайлинговые.

4-цилиндровый турбодвигатель M20B20 на 245 л. с. с прямым впрыском имел проблемы на первых годах выпуска. У него растягивались цепи ГРМ и насоса масла. Это могло стать причиной полного выхода двигателя из строя. Поэтому в BMW X3 F25 первых выпусков надо менять цепи преждевременно. Эта процедура с заменой всех деталей стоит 650-1000 долларов, ее надо проводить каждые 100 тысяч км.

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Также были 6-цилиндровые рядные двигатели мощностью до 306 л. с. дизельные 2,0 и 3,0-литровые дизели лучше всего себя зарекомендовали и не имеют типичных проблем.

У этого авто бывают проблемы с рулевой рейкой уже на пробеге 70-80 тыс. км.

8-ступенчатый "автомат" беспроблемный, но каждый раз на 120 тыс км в нем следует сменить масло. Расход горючего – от 12 до 15 литров в городе, особенно если ездить активно. Тем более, что здесь можно выбрать несколько режимов движения и мануальный режим. Едет он "резво" – до первой сотни вариант с 245-сильным двигателем разгоняется за 7,8 секунды.

Таким образом, BMW X3 второго поколения – неплохой семейный кроссовер, который имеет проблемы лишь на первых версиях, более поздние достаточно надежны. Да, он не очень дешев в обслуживании, зато способен приносить массу положительных эмоций в управлении.

Больше информации о BMW X3 F25 – в видео:

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