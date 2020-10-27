Правда, не на все автомобили.

Учитывая то, что аукционы страховых автомобилей в США активно пополняются новыми лотам для продажи, цены на них постепенно снижаются. Об этом свидетельствует исследование, которое по заказу "Авто24" делает портал статистики цен американских аукционов BidHistory. На этот раз аналитики сравнили цены на 5 основных моделей авто за сентябрь и октябрь. Результаты оптимистичны.

Первая тенденция – количество аукционов исследуемых нами автомобилей за октябрь несколько выросло (кроме Ford Fusion). Также средние цены на аукционах немного просели. Разберем ситуацию детально.

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Audi Q5

Несмотря на увеличение количества сделок на аукционах, средняя цена лота Audi Q5

с двухлитровым TSI выросла с 12,5 до 14 тысяч долларов. Причина – в уменьшении дешевых автомобилей за 9 тысяч долларов. Пожалуй, на этот раз "котлет" почти не было, хотя мы исследуем только лоты, которые заводятся и ездят.

BMW X5

Трехлитровые "икс пятые" в октябре можно было купить в среднем за 16 тысяч, в то время как в сентябре – за 19,5 тысяч. Очень дешевых результатов аукционы не показывали, все торги проходили в ценах 13-19 тысяч, количество приобретенных машин не изменилось.

Ford Fusion

Хотя количество "Фордов" с 2,5-литровыми моторами снизилось, но цены стали более привлекательными. В октябре было больше "биточков" ценой 1-2 тысяч, поэтому и средняя цена снизилась с 4,5 до 3,5 тысяч долларов.

Volkswagen Passat

"Пассат" с 1,8-литровым двигателем в октябре можно купить дешевле, чем в сентябре – в среднем за 4,5 тысячи долларов. Причем по такой цене продавалась почти половина лотов.

Tesla Model S

Автомобиль, на который цена практически не меняется, довел это свое свойство в очередной раз. Полсотни долларов "не считается".

Напомним, какими были цены на автоаукционе в сентябре

Резюме Авто24

На большинство популярных автомобилей средние цены снижаются, причем существенно. Вместе с увеличением предложения это вдохновляет на возможность выбрать авто из США по лучшим ценам, чем летом.