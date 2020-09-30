В сентябре цены на автоаукционы США снова несколько подросли по сравнению с августом 2020 года.

Об этом свидетельствует аналитика от сервиса историй аукциона BidHistory.

Анализ средних цен, по которым отдавали лоты на аукционах IAAI и Copart в течение сентября 2020 года, показал: карантинные цены так и не вернулись. Хотя в течение лета финальные ставки на битые и поврежденные автомобили немного снизились, однако осенью большинство из них снова пошли вверх. Причина – увеличение деловой активности в мире. Не мешало этому процессу даже поднятие комиссионных аукционом Copart.

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В нашем исследовании традиционно принимают участие 5 популярных автомобилей из США 2015-2018 годов изготовления, которые могут передвигаться своим ходом (кроме Tesla из-за ее конструктивных особенностей)

Audi Q5;

BMW X5;

Ford Fusion;

VW Passat;

Tesla Model S.

Мы сравнили средние выигрышные ставки в сентябре с теми, по которым отдавали эти авто в августе текущего года. Вот результаты.

Audi Q5

Этот немецкий кроссовер с двухлитровым двигателем – единственный среди "подопытных", который подешевел за последний месяц. Если в августе средняя цена аукциона заканчивалась на 15 тысячах долларов, то в сентябре – на 12,5 тысячах. Хотя количество проданных автомобилей в течение отчетных периодов не изменилось.

BMW X5

А вот трехлитровые "Икс пятые" стали продаваться дороже – почти за 20 тысяч долларов. Вряд ли это оправданная цена, однако раз спрос есть, а предложение не увеличивается, то и стоимость растет.

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Ford Fusion

Один из самых популярных седанов из США тоже существенно подорожал – если в августе его продавали в среднем до 3500 долларов, то в сентябре – уже на тысячу дороже (речь идет о самой популярной моделе с двигателем 2,5 л). Хотя более трети торгов останавливались на отметке около 3 тысяч долларов США.

VW Passat

Американская (удлиненная) версия "Пассата" с мотором 1,8 л также подорожала на тысячу – средняя ставка поднялась до 5500 долларов США. Впрочем, вариантов за 4 тысячи тоже было много – на аукционе стоило вовремя остановиться.

Tesla Model S

Электромобиль, который демонстрирует феноменальную стабильность в цене, в сентябре тоже подорожал. Причина – уменьшение предложения вдвое.

Резюме "Авто24":

Начало бизнес-сезона не привело к желаемому снижению цен, скорее наоборот. Аналитика от сервиса историй аукциона BidHistory показывает, что причина такого положения вещей – количество автомобилей на продажу не увеличилось, а спрос остался на том же уровне. Впрочем, вечно так продолжаться не может, ведь осенью должно увеличиться и предложение.