Однако до весенних показателей цен еще далеко.

В августе количество автомобилей на главных автоаукционах США начало постепенно увеличиваться. Причина – в росте количества ДТП в Америке, ведь не смотря на карантин деловая активность американцев понемногу растет. Например, на конец августа на Copart продавалось 162 тысячи авто.

Традиционно мы рассматриваем 5 наиболее популярных авто из США, цены на которые предоставляет сервис Bidhistory:

Audi Q5 2.0

BMW X5 3.0

Ford Fusion 2.5

VW Passat 1.8

Tesla Model S.

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Audi Q5

В августе кроссоверов Q5 продавалось примерно такое же количество, как и в июле – три десятка. Но средняя цена выросла с 12,5 до 15 тысячи долларов. Причина – в увеличении максимальной цены. Совсем мало автомобилей продавалось по цене до 10 тысяч долларов, зато несколько авто "ушли" в районе 20 тысяч.

BMW X5

Баварских конкурентов Audi Q5 с бензиновым 3-литровым двигателем продается вдвое меньше, а цена не намного больше – 16,5 тысяч долларов. Это даже немного меньше, чем месяц назад.

Ford Fusion

Наиболее популярный на американских аукционах бюджетный седан среднего класса существенно упал в цене – вместо заоблачных 6 тысяч средняя стоимость на аукционе составила 3,5 тысячи. Количество проданных авто за месяц почти не изменилось.

Volkswagen Passat

Хотя количество проданных "Пассатов" за месяц уменьшилось, средняя цена на них несколько просела – до 4,5 тысяч долларов. Большинство авто продается по цене около 3 или 5 тысяч.

Tesla Model S

Стабильность – признак профессионализма. Сколько бы "Модел эс" ни продавалось, цена на них одна – 22 тысячи. Браво!

Резюме Авто24

Как видно из исследования стоимости ТОП-5 автомобилей из США с помощью сервиса “БидХистори”, цены на премиум-модели держатся на одинаковом уровне. А вот бюджетные модели стали более доступными.

Напомним, что угроза запрета ввоза в Украину авто из США миновала.