Однак до весняних показників цін ще далеко.

В серпні кількість автомобілів на головних автоаукціонах США почала поступово збільшуватись. Причина – у зростанні кількості ДТП в Америці, адже, не дивлячись на карантин, ділова активність американців потроху росте. Наприклад, на кінець серпня на Copart продавалось 162 тисячі авто.

Традиційно ми розглядаємо 5 найбільш популярних авто зі США, ціни на які надає сервіс Bidhistory:

Audi Q5 2.0

BMW X5 3.0

Ford Fusion 2.5

VW Passat 1.8

Tesla Model S.

Також у тему: ціни на автоукціонах США у липні

Audi Q5

В серпні кросоверів Q5 продавалось приблизно така ж кількість, як і в липні – три десятки. Але середня ціна виросла з 12,5 до 15 тисячі доларів. Причина – у збільшенні максимальної ціни. Зовсім мало автомобілів продавалось за ціною до 10 тисяч доларів, натомість кілька авто "пішли" в районі 20 тисяч.

BMW X5

Баварських конкурентів Audi Q5 з бензиновим 3-літровим двигуном продається вдвічі менше, а ціна не набагато більша – 16,5 тисяч доларів. Це навіть трохи менше, ніж місяць тому.

Ford Fusion

Найбільш популярний на американських аукціонах бюджетний седан середнього класу суттєво впав в ціні – замість захмарних 6 тисяч середня вартість на аукціоні сягнула 3,5 тисячі. Кількість проданих авто за місяць майже не змінилась.

Volkswagen Passat

Хоча кількість проданих "Пасатів" за місяць зменшилась, середня ціна на них дещо просіла – до 4,5 тисяч доларів. Більшість авто продається за ціною близько 3 чи 5 тисяч.

Tesla Model S

Стабільність – ознака професіоналізму. Скільки б "Модел еС" не продавалося, ціна на них одна – 22 тисячі. Браво!

Резюме Авто24

Як видно з дослідження вартості ТОП-5 автомобілів зі США за допомогою сервісу “БідХісторі”, ціни на преміум-моделі тримаються на однаковому рівні. А от бюджетні моделі стали більш доступними.

Нагадаємо, що загроза заборони ввозу в Україну авто зі США минула.