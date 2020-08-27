Схоже, МВС прислухалось до обурення українців та вилучило з проекту постанови про реєстрацію автотранспорту вимогу посвідчувати документи та не реєструвати авто після ДТП.

На сайті МВС з'явились зміни до проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих ...", який обурив українців забороною ввозу битих авто зі США. Для цього навіть було створено петицію Президенту.

В новій редакції Постанови жодних заборон щодо реєстрації битих авто нема. Зокрема, в минулій редакції постанови про це говорили зміни в пункт 29: "Документи, які посвідчують, що транспортний засіб підлягає утилізації не являються документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу".

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Також в цьому пункті пропонувалось офіційно реалізовувати реєстраційні документи на авто, видані за кордоном. В оновленому проекті таких вимог також немає. Адже ніяких змін в пункт 29 Постанови МВС цього разу не вносить.

Водночас, необхідність сертифікувати автомобіль при першій реєстрації та встановленні газового обладнання в проекті постанови залишись. Хоча при сертифікації ніяких випробувань не проводиться, а видавати ці документи мають лише обмежене число компаній.

Втім, новий проект постанови ще не прийнятий Кабміном, тож в нього можуть внести правки і перед підписанням.

Про можливу корупційність сертифікації ТС та ГБО свідчить навіть кримінальне провадження, створене у зв'язку з цим на міністра інфраструктури Владислава Криклія.