МВС пропонує ускладнити процес реєстрації ввезених закордону автомобілів, які були у ДТП. Українці актвино підписують петицію проти цієї ініціативи.

Проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку державних реєстрацій автомобілів та інших транспортних засобів»,розміщена на сайті МВС України, отрмала шквал критики.

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Суть запропонованих змін полягає в ускладнені процесу реєстрації та перереєстрації автомобілів та інших транспортних засобів які були ввезені закордону. Серед інших у проєкті є таке формулювання:

Документи, видані іноземними уповноваженими органами, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України, та подані разом із засвідченим у встановленому порядку перекладом на українську мову.

Документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу.

Фактично це означає, що якщо іноземна страхова компанія вважає відновлення автомобіля економічно недоцільним і визнає його «затоталеним», то зареєструвати такий транспортний засіб в Україні стане значно складніше.

Тому українці створили петиція про недопущення прийняття таких змін. Вона вже набрала більше 16 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Ознайомитись з нею та підписати можна за цим посиланням.

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