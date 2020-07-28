Аналіз вартості лотів найпопулярніших автомобілів, які купують українці на страхових аукціонах США.

Після суттєвого зниження цін у березні-квітні та значного підвищення у червні ціни на автомобілі у США мали б стабілізуватися. Авто24 перевіряє це за допомогою аналітики від сервісу BidHistory.

Традиційно для аналізу беремо 5 найбільш популярних автомобілів, які купують на аукціонах IAAI та Copart українці для імпорту в нашу країну. Це Audi Q5, BMW X5, Ford Fusion, Volkswagen Passat та Tesla Model S. Порівнюємо ціни на них за перші 18 днів червня та липня 2020 року. За липень було продано на 36% менше перелічених авто, разом узятих, ніж за червень. Це свідчить про подальше зменшення пропозицій та продовження карантинного "застою" ринку. Традиційно найбільше купували бюджетні седани – Ford Fusion та Volkswagen Passat. Проаналізуємо, наскільки змінились ціни на кожну з цих моделей.

Audi Q5 2.0 TFSI

Вартість цих автомобілів за місяць зменшилась з 14,5 до 12,5 тисяч доларів. І варіантів за 8 тисяч, яких в червні майже не було, в липні побільшало. Та й кількість виграних лотів теж дещо зросла.

BMW X5 3.0

На відміну від свого конкурента, ціна BMW X5 залишилась незмінною. Хоча і більшою, ніж Audi. Втім, у випадку з BMW треба дуже ретельно досліджувати історію автомобіля перед покупкою, адже дуже часто цю марку полюбляють "бізнесмени", які продати "кота в мішку", тобто авто з невидимими пошкодженнями.

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Ford Fusion 2.5

Кількість проданих "Ф'южинів" за однаковий період зменшилась на 50%, відповідно і ціна виросла на ті ж 50%. Тепер "Ф'южин" з найпопулярнішим 2,5-літровим мотором коштує цілих 6 тисяч доларів – а ще навесні їх ніхто не хотів брати по дві…

Volkswagen Passat 1.8T

Аналогічна тенденція, як і з "Фордом" – кількість проданих машин зменшилась, ціна пішла вгору. Втім, не настільки суттєво. Середня вартість лоту – 5,5 тисяч доларів порівняно з 5,0 місяць тому. Дуже дорого.

Tesla Model S

Електромобіль, вартість якого майже не змінювалась ні під час карантину, ні після. Попит стабільний, як і надходження на страхові аукціони. Але і на неї середня вартість виросла (з 20,5 до 22 тисяч), а кількість угод впала.

Висновок Авто24

Автомобілі на страхових аукціонах США й далі продаються недешево – про це свідчить статистика від BidHistory. Більше того, ціни на них продовжують рости. Тому зараз купувати авто зі США недоцільно – при великому виборі їх в Україні дешевше знайти авто вже розмитнене і відремонтоване. Тому привести зі США точно виявиться дорожче.

Нагадаємо, що МВС хоче суттєво ускладнити імпорт авто зі США.