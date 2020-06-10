ЗАЗ 965 1965 року випуску має пробіг майже 63 тисячі км.

Автомобіль виставив на продаж дилерцентр Alpha Cars. Цей ЗАЗ має пробіг у 62 850 км та коштує 17 895 доларів.

Читайте також: У Флориді продають сонячний Запорожець за 10 тисяч доларів

Цікаво, що "Запорожець" привіз в США виходець із Радянського Союзу, фанат моделі. Перед продажем на авто встановили новий карбюратор, електротехніку та свічки запалювання. Окрім того, обробили кузов і підвіску антикором.

На доведення машини до неперевершеного вигляду продавцеві знадобилося понад 1300 доларів. Таким чином цей "Запорожець" став колекційним.

В оголошенні автор вказав, що даний екземпляр оснащений 26-сильним двигуном V4 повітряного охолодження.

Читайте також: Унікальний Запорожець Спорт-900 перетворили на приголомшливий рестомод