Життя у теплих краях пішло старому Запорожцю на користь і виглядає машина яскраво та привабливо.

У США на продаж виставлений ЗАЗ-968А 1978 року випуску. За українську класику Продавець із Флориди розраховує виручити пристойні 10 тисяч доларів.

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За суму, в яку оцінений Запорожець, у США можна купити класичний Ford Mustang або свіжіший Mustang 2010-х. Втім, для Америки український автомобіль є справжнім раритетом, тож він цілком може коштувати таких грошей.

Тим більше, що автомобіль повністю відреставрований, у нього нові покришки і відновлені всі хромовані деталі. На одометрі Запорожця досить невеликий пробіг у 85 тисяч кілометрів.

Запорожець оснащений стандартним 40-сильним двигуном V4 і 4-ступінчатою механічною трансмісією.

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