Жизнь в теплых краях пошла старому Запорожцу на пользу и выглядит машина ярко и привлекательно.

В США на продажу выставлен ЗАЗ-968А 1978 выпуска. За украинскую классику продавец из Флориды рассчитывает выручить приличные 10 тысяч долларов.

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Суммы, в которую оценен “Запорожец”, в США можно купить классический Ford Mustang или свежий Mustang 2010-х. Впрочем, для Америки украинский автомобиль является настоящим раритетом, и он вполне может стоить таких денег.

Тем более, что автомобиль полностью отреставрирован, у него новые покрышки и восстановлены все хромированные детали. На одометре Запорожца достаточно небольшой пробег в 85 тысяч километров.

Запорожец оснащен стандартным 40-сильным двигателем V4 и 4-ступенчатой механической трансмиссией.

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