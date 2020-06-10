ЗАЗ 965 1965 года выпуска имеет пробег почти 63 тысячи км.

Отмечается, что эту модель выставил на продажу дилер-центр Alpha Cars.

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Интересно, что "Запорожец" привез в США выходец из Советского Союза и фанат модели. Перед продажей автомобиль оснастили новыми карбюратором, проводкой и свечами зажигания, в частности, произвели обработку кузова и подвески с помощью антикоррозионного состава.

На доведение машины до непревзойденного вида продавцу понадобилось более 1 300 долларов. Подобная стоимость авто связана с внешним видом и тем, как он сохранился. Кроме того, этот "Запорожец" принадлежит к числу коллекционнных экземпляров.

В объявлении автор указал, что данный экземпляр оснащен 26-сильным двигателем V4 воздушного охлаждения.

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