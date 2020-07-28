Анализ стоимости лотов самых популярных автомобилей, которые покупают украинцы на страховых аукционах США.

После существенного снижения цен в марте-апреле и значительного повышения в июне цены на автомобили в США должны были бы стабилизироваться. Авто24 проверяет это с помощью аналитики от сервиса BidHistory.

Традиционно для анализа берем 5 самых популярных автомобилей, которые покупают на аукционах IAAI и Copart украинцы для импорта в нашу страну. Это Audi Q5, BMW X5, Ford Fusion, Volkswagen Passat и Tesla Model S. Сравниваем цены на них за первые 18 дней июня и июля 2020 года. За июль было продано на 36% меньше перечисленных авто, вместе взятых, чем за июнь. Это свидетельствует о дальнейшем уменьшении предложений и продолжение карантинного "застоя" рынка. Традиционно больше всего покупали бюджетные седаны – Ford Fusion и Volkswagen Passat. Проанализируем, насколько изменились цены на каждую из этих моделей.

Audi Q5 2.0 TFSI

Стоимость этих автомобилей за месяц уменьшилась с 14,5 до 12,5 тысяч долларов. И вариантов за 8 тысяч, которых в июне почти не было, в июле увеличилось. Да и количество выигранных лотов тоже несколько возросла.

BMW X5 3.0

В отличие от своего конкурента, цена BMW X5 осталась неизменной. Хотя и больше, чем Audi. Впрочем, в случае с BMW надо очень тщательно исследовать историю автомобиля перед покупкой, ведь очень часто эту марку любят "бизнесмены", которые продают "кота в мешке", то есть авто с невидимыми повреждениями.

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Ford Fusion 2.5

Количество проданных "Фьюжинов" за одинаковый период уменьшилось на 50%, соответственно и цена выросла на те же 50%. Теперь "Фьюжин" с самым популярным 2,5-литровым мотором стоит целых 6 тысяч долларов – а еще весной их никто не хотел брать по две…

Volkswagen Passat 1.8T

Аналогичная тенденция, как и с "Фордом" – количество проданных машин уменьшилось, цена пошла вверх. Впрочем, не столь существенно. Средняя стоимость лота – 5,5 тысяч долларов по сравнению с 5,0 месяц назад. Втридорога.

Tesla Model S

Электромобиль, стоимость которого почти не менялась ни во время карантина, ни после. Спрос стабильный, как и поступления на страховые аукционы. Но и на нее средняя стоимость выросла (с 20,5 до 22 тысяч), а количество сделок упало.

Вывод Авто24

Автомобили на страховых аукционах США и дальше продаются недешево – об этом свидетельствует статистика от BidHistory. Более того, цены на них продолжают расти. Поэтому сейчас покупать авто из США нецелесообразно – при большом выборе их в Украине дешевле найти авто уже растаможенное и отремонтированное. Поэтому привести из США точно окажется дороже.

Напомним, что МВД хочет существенно усложнить импорт авто из США.