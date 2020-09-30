Для многих украинских компаний, которые привозили авто из США в Украину, аукцион неожиданно снизил статус, от которого зависят комиссионные аукциона.

Комиссии за покупку автомобилей на американском страховом аукционе Copart, на котором украинцы часто выбирают авто из США, зависят от типа продавца. Для частных покупателей, которые покупают один-два автомобиля в год, комиссии крупные. В то же время для дилеров, которые покупают больше 12 машин в год, они минимальны. Размеры этих комиссий разделены в зависимости от типов покупателей от А до D и от финальной цены автомобиля.

На днях аукцион Copart без предупреждения изменил критерии определения типов покупателей и комиссии. В результате многие украинские компании, которые имели статус "брокер", попали к типу покупателей "С", который предполагает большие комиссии. Чтобы остаться в "дешевой" категории "А", надо быть неамериканской компанией-дилером, или если зарегистрированы в США, то покупать более 12 автомобилей в год и использовать только "защищенные" методы оплаты.

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Например, если дилер типа "А" за автомобиль от 15 до 20 тысяч долларов платит комиссию в размере 4% от цены лота, то дилер "С" – аж 7%. Если же покупатель заплатил за машину так называемым "незащищенным методом", например перевел деньги с кредитной карты, то такая комиссия составляет целых 12% от цены машины. Для автомобиля стоимостью 15 тысяч долларов разница между комиссиями "А" и "D" – $ 1 200, а общий размер комиссии для категории "С" достигает 1 050 долларов США.

Многие украинские компании, которые занимаются покупкой авто из США, попали в категорию "С", поэтому даже те автомобили, которые были куплены с субботы 26 сентября, имели увеличенную комиссию.

Диапазон цен продажи на стандартные транспортные средства Сбор A Сбор B Сбор C Сбор D $1,500.00 – $1,599.99 $260.00 $325.00 $390.00 $470.00 $1,600.00 – $1,699.99 $275.00 $345.00 $410.00 $495.00 $1,700.00 – $1,799.99 $285.00 $355.00 $420.00 $510.00 $1,800.00 – $1,999.99 $300.00 $375.00 $440.00 $540.00 $2,000.00 – $2,399.99 $325.00 $415.00 $470.00 $590.00 $2,400.00 – $2,499.99 $335.00 $425.00 $480.00 $605.00 $2,500.00 – $2,999.99 $350.00 $455.00 $500.00 $650.00 $3,000.00 – $3,499.99 $400.00 $565.00 $600.00 $775.00 $3,500.00 – $3,999.99 $450.00 $615.00 $650.00 $850.00 $4,000.00 – $4,499.99 $475.00 $640.00 $675.00 $900.00 $4,500.00 – $4,999.99 $500.00 $665.00 $700.00 $950.00 $5,000.00 – $5,999.99 $525.00 $765.00 $725.00 $975.00 $6,000.00 – $7,499.99 $550.00 $790.00 $750.00 $1,000.00 $7,500.00 – $9,999.99 $575.00 $890.00 $775.00 $1,025.00 $10,000.00 – $14,999.99 $600.00 $1050.00 $800.00 $1,050.00 $15,000.00 – $19,999.99 4% 9% 7% 12% $20,000.00 – $24,999.99 4% 9% 7% 12% $25,000.00 – $29,999.99 4% 9% 7% 12% $30,000.00 – $34,999.99 4% 9% 7% 12% $35,000.00 – $10,000,000.00 4% 9% 7% 12% Homeowners Items 20% 25% 20% 25%

Таким образом, чтобы не переплачивать комиссию аукциона при покупке на Copart, украинцам нужно заранее узнать, к какому типу компаний принадлежит ваш дилер, который покупает авто. Ведь от этого конечная стоимость автомобиля может измениться на несколько сотен или даже больше тысячи долларов.

Напомним, что автовоз с американскими машинами задержали на таможне.