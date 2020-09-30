Для багатьох українських компаній, які привозили авто зі США в Україну, аукціон несподівано понизив статус, від якого залежать комісійні аукціону.

Комісії за купівлею автомобілів на американському страховому аукціоні Copart, на якому українці часто обирають авто зі США, залежать від типу продавця. Для приватних покупців, які купують один-два автомобілів на рік, комісії найбільші. Водночас для дилерів, які купують більше 12 машин на рік, вони мінімальні. Розміри цих комісій розділені в залежності від типів покупців від А до D та від фінальної ціни автомобіля.

На днях аукціоні Copart без попередження змінив критерії визначення типів покупців та комісії. В результаті багато українських компаній, які мали статус "брокер", потрапили до типу покупців "С", який передбачає великі комісії. Щоб залишитись в "найдешевшій" категорії "А", треба бути неамериканською компанією-дилером, або якщо зареєстровані у США, то купувати більше 12 автомобілів на рік і використовувати лише "захищені" методи оплати.

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Наприклад, якщо дилер типу "А" за автомобіль від 15 до 20 тисяч доларів платить комісію у розмірі 4% від ціни лоту, то дилер "С" – аж 7%. Якщо ж покупець заплатив за машину так званим "незахищеним методом", наприклад перевів гроші з кредитної картки, то така комісія становить цілих 12% від ціни машини. Для автомобіля вартістю 15 тисяч доларів різниця між комісіями "А" і "D" - $1200, а загальний розмір комісії для категорії "С" сягає 1050 доларів США.

Багато українських компаній, які займаюся купівлею авто зі США, потрапили в категорію "С", тож навіть ті автомобілі, які були куплені з суботи 26 вересня, мали збільшену комісію.

Диапазон цен продажи на стандартные транспортные средства Сбор A Сбор B Сбор C Сбор D $1,500.00 - $1,599.99 $260.00 $325.00 $390.00 $470.00 $1,600.00 - $1,699.99 $275.00 $345.00 $410.00 $495.00 $1,700.00 - $1,799.99 $285.00 $355.00 $420.00 $510.00 $1,800.00 - $1,999.99 $300.00 $375.00 $440.00 $540.00 $2,000.00 - $2,399.99 $325.00 $415.00 $470.00 $590.00 $2,400.00 - $2,499.99 $335.00 $425.00 $480.00 $605.00 $2,500.00 - $2,999.99 $350.00 $455.00 $500.00 $650.00 $3,000.00 - $3,499.99 $400.00 $565.00 $600.00 $775.00 $3,500.00 - $3,999.99 $450.00 $615.00 $650.00 $850.00 $4,000.00 - $4,499.99 $475.00 $640.00 $675.00 $900.00 $4,500.00 - $4,999.99 $500.00 $665.00 $700.00 $950.00 $5,000.00 - $5,999.99 $525.00 $765.00 $725.00 $975.00 $6,000.00 - $7,499.99 $550.00 $790.00 $750.00 $1,000.00 $7,500.00 - $9,999.99 $575.00 $890.00 $775.00 $1,025.00 $10,000.00 - $14,999.99 $600.00 $1050.00 $800.00 $1,050.00 $15,000.00 - $19,999.99 4% 9% 7% 12% $20,000.00 - $24,999.99 4% 9% 7% 12% $25,000.00 - $29,999.99 4% 9% 7% 12% $30,000.00 - $34,999.99 4% 9% 7% 12% $35,000.00 - $10,000,000.00 4% 9% 7% 12% Homeowners Items 20% 25% 20% 25%

Таким чином, щоб не переплачувати комісію аукціону при купівлі на Copart, українцям потрібно заздалегідь дізнатись, до якого типу компаній належить ваш дилер, який купує авто. Адже від цього кінцева вартість автомобіля може змінитись на кілька сотень або навіть більше тисячі доларів.

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