Митники вважають, що на автомобілі надано фіктивні документи.

Три автомобілі Toyota Camry, по одному моделей Toyota Rav 4, Toyota Prius, Toyota Avalon, Volkswagen Jetta та Hyundai Sonata були доставлені в Україну морським шляхом через Одеський морський порт. Всі вісім вживаних автівок були заявлені для митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби.

Згідно наданих митниці рахунків-фактур (інвойсів) продавцем всіх автомобілів виступала американська компанія, з офісом в штаті Індіана. Інвойси ніби-то цією компанією по 4 авто були виставлені на ім’я членів однієї родини з м. Чернігова, по 3 авто на ім’я членів однієї родини з Чернігівської області, ще один – на киянку. Декларування всіх авто здійснював один митний брокер.

За результатом проведеного Київською митницею Держмитслужби аналізу змісту поданих до митного контролю та оформлення комерційних та товаросупровідних документів, у митників виникли сумніви на предмет їх достовірності. Логічним став інформаційний запит до американської сторони.

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Вже за два дні Київська митниця отримала підтвердження, що дана компанія не здійснювала продаж чи транспортування цих транспортних засобів в Україну. Тож на митниці припустили, що рахунки-фактури (інвойси) на ці авто, виставлені від її імені, не є автентичними та виготовлені незаконно.

На запрошення митниці для надання пояснень жоден з фігурантів-отримувачів автомобілів та митний брокер не з’явилися.

За виявленими фактами порушення митного законодавства Київською митницею Держмитслужби стосовно громадян-отримувачів автомобілів складено протоколи за ст. 483 Митного кодексу України. Вісім транспортних засобів загальною вартістю біля 40 тисяч доларів вилучено. Матеріали справ будуть скеровані до суду.

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