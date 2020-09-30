Таку історію Volvo XC90 мав з жовтня 2019 року на американських аукціонах Copart та IAAI.

Продавці битих авто на американських аукціонах не завжди віддають автомобілі "за копійки". Деякі з них можуть чекати рік, поки не отримають гарну ціну.

Наприклад, Volvo XC90, який був випущений в 2018 році та побитий в задню частину через рік, продавався аж 64 рази. Спочатку автомобіль продали через аукціон IAAI, але він опинився в руках перекупників та виставлявся на торги через Copart кілька десятків разів.

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За цей кросовер в процесі аукціону давали від 16 до 18 тисяч доларів, але продавець відхиляв пропозиції. Нарешті в липні 2020 він "здався" – віддав машину за 17 400 доларів.

Однак вже в вересні цей Volvo XC90 знову опинився на торгах аукціону IAAI з ціною "купуй вже" за 20 400 доларів. Ось так заробляють перекупники в США!

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