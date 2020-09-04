У Верховній Раді зареєстрували законопроект №4039, який, на думку нардепів, допоможе боротися з шахраями і захистить добросовісних покупців. За скручування пробігу пропонують ввести адміністративну відповідальність.

Текст законопроєкту ще не опублікований, але вже зараз відомо, що за скручування пробігу нардепи планують ввести штрафи. Автори законопроекту посилаються на досвід деяких європейських країн.

Читайте також: Восени в Україні планують повернути обов’язковий техогляд для всіх авто

“Наприклад, у Польщі зараз за маніпуляції з одометром, крім штрафу, порушник закону може не тільки втратити авто, а ще й сісти у в’язницю на строк до 5 років. А у нас шахраї заробляють мільйони на “схемах” при імпорті вживаних автомобілів і перепродажу їх в Україні. Перед завезенням автівок пробіг “накручують”, щоб знизити декларовану митну вартість. А вже в Україні – 2скручують”, щоб люди думали, що машина ще має ресурс”, – пише на своїй сторінці у соцмережі нардеп Роберт Горват.

На його думку, в результаті корекції одометрів страждають добросовісні покупці, яких перекупники обманюють. А бюджет втрачає значні суми податкових надходжень від розмитнення вживаних авто.

Читайте також: Повернення техогляду: чи потрібно це українцям?