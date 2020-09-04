В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4039, который, по мнению нардепов, поможет бороться с мошенниками и защитит добросовестных покупателей. Относительно скручивания пробега предлагают ввести административную ответственность.

Текст законопроекта еще не опубликован, но уже сейчас известно, что за скручивание пробега нардепы планируют ввести штрафы. Авторы законопроекта ссылаются на опыт некоторых европейских стран.

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“Например, в Польше сейчас за манипуляции с одометром, кроме штрафа, нарушитель закона может не только потерять авто, но и сесть в тюрьму на срок до 5 лет. А у нас мошенники зарабатывают миллионы на “схемах” при импорте автомобилей б и перепродаже их в Украину. Перед завозом автомобилей пробег “накручивают”, чтобы снизить декларируемую таможенную стоимость. А уже в Украине – “скручивают”, чтобы люди думали, что машина еще имеет ресурс”, пишет на своей странице в соцсети нардеп Роберт Горват.

По его мнению в результате коррекции одометров страдают добросовестные покупатели, которых перекупщики обманывают. А государственный бюджет теряет значительные суммы налоговых поступлений от растаможивания подержанных авто.

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