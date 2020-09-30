Такая история Volvo XC90 длилась с октября 2019 года на американских аукционах Copart и IAAI.

Продавцы битых авто на американских аукционах не всегда отдают автомобили "за копейки". Некоторые из них могут ждать год, пока не получат хорошую цену.

Например, Volvo XC90, который был выпущен в 2018 году и удареный в заднюю часть через год, продавался аж 64 раза. Сначала автомобиль продали через аукцион IAAI, но он оказался в руках перекупщиков и выставлялся на торги через Copart несколько десятков раз.

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За этот кроссовер в процессе аукциона давали от 16 до 18 тысяч долларов, но продавец отклонял предложения. Наконец в июле 2020 он "сдался" – отдал машину за 17 400 долларов.

Однако уже в сентябре этот Volvo XC90 вновь оказался на торгах аукциона IAAI с ценой "покупай уже" за 20 400 долларов. Вот так зарабатывают перекупщики в США!

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